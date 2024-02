Parceria entre AACC/MS e Sistema Famasul contra câncer infantojuvenil continua em 2024

Esforço conjunto traz mais chances de diagnóstico precoce para crianças e adolescentes

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) e o Sistema Famasul continuam com sua parceria em 2024 para promover mais saúde em Mato Grosso do Sul. Esta colaboração, iniciada no primeiro semestre de 2023, visa aprimorar os cuidados dedicados às crianças e adolescentes por meio do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural do Senar/MS, especialmente nas áreas rurais do estado.

Em 2023, o programa beneficiou 38 municípios, e em 2024 já foram atendidos Naviraí, Alcinópolis e Miranda. No mês de março, Bodoquena, Laguna Carapã, Sonora e Rio Negro serão os próximos a receberem os serviços do programa.

Além do atendimento médico, o foco da parceria está na detecção precoce do câncer em indivíduos de 0 a 19 anos. Essa abordagem preventiva é crucial para garantir tratamentos eficazes e aumentar as chances de cura.

Essa colaboração entre AACC/MS e Sistema Famasul representa um avanço importante na luta contra o câncer infantojuvenil, especialmente em áreas rurais onde o acesso aos serviços de saúde pode ser limitado. Por meio desse esforço conjunto, mais crianças e adolescentes terão acesso a cuidados médicos de qualidade, oferecendo esperança e apoio às famílias afetadas por essa condição desafiadora.

Sinais e sintomas – A AACC/MS aproveita a oportunidade para divulgar quais são os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Ter esse conhecimento pode salvar vidas. Confira quais são:

perda de peso;

manchas roxas;

sangramento pelo corpo sem machucado;

febre prolongada de causa não identificada;

vômitos acompanhados de dor de cabeça;

diminuição da visão ou perda de equilíbrio;

dores nos ossos ou nas juntas, com ou sem inchaços;

caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga;

crescimento dos olhos, podendo estar acompanhado de mancha roxa no local.

Se você perceber qualquer um desses sinais e sintomas em alguma criança, procure ajuda médica. O diagnóstico precoce pode salvar vidas.