Parceria com a SED beneficia alunos em cursos de qualificação profissional do Senac em MS

Uma parceria entre o Senac MS, instituição que integra o Sistema Comércio MS, e a Secretaria de Estado de Educação (SED) vai beneficiar alunos da rede estadual de ensino por meio de qualificação profissional ofertada pelo Senac MS nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã. A parceria atende ao 5ª Itinerário Formativo do novo Ensino Médio, onde os estudantes têm a possibilidade de se aprofundar em conhecimentos específicos de uma área do conhecimento, além de escolher entre duas ou mais áreas, incluindo a Formação Técnica e Profissional.

Ao todo, mais de 150 alunos de cinco escolas de Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas vão ter a oportunidade de se qualificar para uma profissão durante os três anos de realização do ensino médio e, ao final, quem quiser concluir a formação técnica, terá 90% do curso já realizado. Os itinerários oferecidos estão associados aos cursos de Técnico em Marketing (Ponta Porã e Três Lagoas) e de Computação Gráfica (em Campo Grande).

As escolas contempladas na parceria em Campo Grande são Escola Estadual Brasilina Ferraz Mantero, Escola Estadual Maria Constança Barros Machado e Escola Estadual Vespasiano Martins, além das escolas Adê Marques, de Ponta Porã, e João Gomes, de Três Lagoas. Durante os três anos do Ensino Médio, os alunos cumprirão uma jornada de formação de cerca de 1.000 horas, distribuída em 334 horas anuais. A organização curricular proposta a cada período inclui tanto a formação profissional para uma ocupação existente no mercado de trabalho, quanto o desenvolvimento de soft skills (competências comportamentais) tão necessárias para a vida pessoal e profissional na atualidade.

De acordo com o diretor regional do Senac, Vitor Mello, as aulas serão realizadas de forma presencial nas escolas do Senac, e atendem ao quinto itinerário formativo do Ensino Médio, que trata da formação técnica e profissional, de acordo com o que preconiza o Ministério da Educação (MEC). “Nessa proposta, o aluno cumpre na escola regular o conteúdo previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pode escolher entre cinco itinerários formativos. Aqueles que escolheram o quinto itinerário, virão para o Senac para cumprirem uma jornada de formação profissional alinhada com as expectativas do mundo do trabalho, dando a esse aluno novas perspectivas futuras de profissão e carreira. Estamos muito animados em poder fazer parte desse processo de desenvolvimento dos jovens das escolas públicas da rede estadual de ensino”, diz.

Segundo a gerente do Senac Hub Academy, Gilka Trevisan, a escolha do itinerário do curso de Computação Gráfica é bastante alinhada com as novas possibilidades e modelos de trabalho. “É um curso com ampla demanda no mercado de trabalho, que possibilita o emprego em formatos variados, incluindo o home office, e o atendimento à vários clientes e perfis de empresa, além de ter uma oportunidade de evolução constante por conta das novas linguagens de produção de conteúdo que estão sempre surgindo e da necessidade de presença digital, por meio das redes sociais, por exemplo”, afirma.

Para o supervisor técnico profissional da escola Vespasiano Martins, Weverton Ramires Viana, a expectativa é muito grande com a parceria e os jovens “estão muito animados com essa conexão”. Ele diz que “essa área não é mais o futuro; é o presente e vê-los hoje, iniciando esse processo, numa escola que é referência no Estado, como o Senac Hub Academy, é muito gratificante”.

O estudante Eduardo Fernandes da Silva, do primeiro ano do ensino médio, é um dos alunos que fará parte desse projeto e diz que não conhecia o Senac. Para o futuro, já pensa na área de computação como uma possibilidade de carreira: “Talvez seja uma opção de profissão, talvez a programação que é uma área rentável e muito solicitada. Estou bem animado”.