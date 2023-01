Para reforçar fiscalização e evitar acidentes, Detran/MS entrega novas viaturas para a Prefeitura da Capital

O Governo do Estado prossegue com as parcerias com os municípios e, nesta sexta-feira (6), o Detran/MS fez a entrega de 4 carros equipados para a Agetran (Agência Municipal de Trânsito), para reforçar o trabalho de fiscalização do trânsito na Capital. Ao participar da solenidade de entrega no estacionamento do Paço Municipal, o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Rudel Trindade, disse que a orientação do governador Eduardo Riedel é fortalecer o municipalismo em benefício da população.

“Qual a linha definida pelo nosso governador Eduardo Riedel: vocês têm que fazer bem feito, retornar com qualidade os impostos que o cidadão paga. Ele (Riedel) quer a melhoria no atendimento ao cidadão, quer que esse atendimento seja preciso, bem feito, e o fortalecimento na área do trânsito é muito importante”, afirmou Rudel Trindade.

Rudel disse que por meio de convênios, o Detran/MS tem auxiliado os municípios com a doação de carros para reforçar a fiscalização e também a sinalização nas cidades. “Estamos fazendo essas parcerias também com outros municípios, só em Dourados são mais de R$ 6 milhões”.

“Esse convênio com a Prefeitura de Campo Grande vem de uma postura do nosso ex-governador Reinaldo Azambuja, ele cobrava muito dizendo que a gente tem que trabalhar em conjunto com os municípios, vocês tem que fortalecer os municípios”, destacou o diretor-presidente do Detran/MS.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, disse que parcerias como esta com o Detran/MS são importantes para melhorar o atendimento às necessidades da população. Durante a solenidade, foram feitas as entregas de outros 4 carros à Agetran, adquiridos com recursos próprios do município.

Os 8 veículos entregues vão reforçar a fiscalização e fazem parte do processo de renovação da frota da Agetran, explicou o diretor-presidente do órgão, Janine Bruno. Ao falar pela Câmara Municipal, o vereador coronel Alírio Villasanti, destacou a importância dos investimentos no trânsito, sobretudo na fiscalização para evitar os acidentes. “70% dos atendimentos na ortopedia da Santa Casa são de politraumatizados, vítimas de acidentes de trânsito, e a maioria jovens”, comentou o vereador.

Também participaram da solenidade vereadores, secretários municipais e gestores de órgãos da Prefeitura da Capital, além de servidores da Agetran que atuam na fiscalização do trânsito.