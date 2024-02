PAM de Dourados está atendendo com vacinação contra a dengue neste feriadão de carnaval

A Prefeitura Municipal continua com o ‘Bloquinho da Vacina’ pronto para imunizar os moradores de Dourados contra a dengue e, também, contra a Covid-19, nesses dias de carnaval.

Apesar do decreto municipal de Ponto Facultativo, o plantão de vacinação segue nos dias de folia com horários especiais para atender a população, na Sala de Vacinação do PAM (Pronto Atendimento Médico), na região do bairro Vila Industrial.

Nesta segunda e terça, 12 e 13 de fevereiro, a vacinação acontece das 14h às 18h, e no dia 14 de fevereiro, das 14h às 19h.

Podem tomar a vacina contra a dengue pessoas entre 4 e 59 anos, o esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

A Sala de Vacinação do PAM fica à rua Dr. Vanilton Finamore, 289 – Vila Industrial. Vale destacar que mesmo com o decreto de ponto facultativo, a Farmácia do PAM também irá atender normalmente durante o período.