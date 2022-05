Palmeiras vence Emelec e mantém 100% de aproveitamento na Libertadores

O Palmeiras deu mais uma demonstração de que é um grande candidato ao título da Copa Libertadores ao derrotar o Emelec (Equador) por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (27) em pleno estádio George Capwell, em Guayaquil, pela terceira rodada do Grupo A da competição. As informações são da Agência Brasil.

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferrerira mantém 100% de aproveitamento na atual edição da Libertadores, liderando sua chave com nove pontos, e com boa vantagem sobre o vice-líder Deportivo Táchira (Venezuela), que tem quatro pontos.

Mesmo fora de casa, o Verdão iniciou o confronto em alta rotação, empilhando oportunidades, entre elas uma bola na trave do meio-campo Gustavo Scarpa aos 11 minutos. E, de tanto tentar, abriu o placar aos 18, quando Wesley cruzou para Rony, que, com grande liberdade, marcou de cabeça. Com este gol o camisa 10 se tornou o maior artilheiro do Palmeiras na história da competição, com o total de 13.

O segundo saiu aos 24, em bela jogada de Gabriel Veron. O jovem atacante avançou em velocidade desde o campo de defesa e bateu na saída do goleiro Ortíz.

O Emelec ainda chegou a descontar aos 16 minutos da etapa final, quando Rojas aproveitou indecisão de Mayke para ficar com a bola e bater na saída de Weverton. Porém, já nos acréscimos da partida, Breno Lopes marcou o terceiro do Verdão em uma jogada esquisita, na qual acabou acertando o gol adversário em uma tentativa de cruzamento.

As atenções do Palmeiras agora se voltam para a Copa do Brasil, onde enfrenta a Juazeirense no sábado (30). Na Libertadores o próximo compromisso é diante do Independiente Petrolero (Bolívia) na terça-feira (3).