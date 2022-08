Palmeiras vence Corinthians em Itaquera e dispara na liderança

O Palmeiras venceu o Corinthians na noite deste sábado por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória alviverde foi anotado pelo volante Roni (contra), na segunda etapa.

Segundo a Gazeta Esportiva, com a vitória, o Palmeiras segue embalado na liderança, agora com 48 pontos, e abre nove de vantagem para o próprio Corinthians, que é o segundo colocado com 39.

O Timão volta a campo já nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, a equipe alvinegra perdeu por 2 a 0. Já o Palmeiras tem a semana livre para se preparar e volta a campo apenas no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Flamengo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O duelo começou equilibrado na Neo Química Arena, mas com poucas chances claras de gol. A primeira oportunidade de maior perigo foi corintiana e aconteceu aos 12 minutos. Gustavo Silva fez boa jogada pela direita e cruzou para trás para Renato Augusto, que finalizou e viu Weverton fazer boa defesa.

Depois disso, o duelo ficou pegado, com divididas mais duras entre as duas equipes. Aos 18 minutos, Roger Guedes deu entrada dura em Gustavo Gómez e levou cartão amarelo. Raphael Claus chegou a ser chamado pelo árbitro de vídeo para rever o lance no VAR, mas manteve a sua decisão e não expulsou o atacante corintiano.

O Palmeiras teve uma primeira boa chegada apenas aos 21 minutos, quando Murilo completou o escanteio cobrado por Raphael Veiga, mas cabeceou por cima. Pouco depois, aos 24, Rony teve grande oportunidade após ser lançado em contra-ataque e finalizou de canhota nas mãos de Cássio.

Com o duelo já se encaminhando para o intervalo, o Corinthians voltou a assustar, desta vez com chutes de fora da área. Aos 37, Fausto Vera finalizou por cima. Depois, aos 39, Renato Augusto ajeitou para a canhota e chutou com perigo, forçando Weverton a fazer ótima defesa. O camisa 8 corintiano chegou mais uma vez com finalização da entrada da área, aos 43, mas mandou para fora.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram sem alterações para a segunda etapa. O Palmeiras teve duas boas chances com Rony ainda no primeiro minuto. A resposta do Corinthians veio aos cinco minutos, quando Renato Augusto chutou de canhota na intermediária, mas mandou por cima. Na mesma moeda, Rony voltou a aparecer com perigo com chute da entrada da área, mas também não deu trabalho para Cássio.

O time da casa seguia mais perigoso no setor ofensivo e, aos 13, Lucas Piton finalizou de fora, a bola desviou na zaga, e Weverton precisou se esticar todo para evitar o gol. O Palmeiras voltou a equilibrar o jogo depois dos 15 minutos, passando a ocupar mais o campo de ataque.

Com as chances diminuindo, o Verdão se aproveitou de um erro corintiano para abrir o placar aos 26 minutos. Depois de inverão errada de Fagner, Dudu puxou contra-ataque e acionou Wesley, que tocou para Piquerez na linha de fundo. O lateral-esquerdo curzou para trás e Roni mancou contra a própria meta ao tentar fazer o corte.

Depois do gol palmeirense, o Corinthians tentou se lançar ao ataque em busca do empate, mas encontrou dificuldade para furar a defesa rival. Assim, a equipe da casa chegou aos minutos finais tentando pressionar o rival, mas abrindo campo para o contra-ataque. Aos 45, Adson teve a última chance após pegar a sobra no cruzamento mas foi bloqueado na finalização. Os corintianos chegaram a pedir pênalti, mas a arbitragem nada marcou.

Ficha Técnica

Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 13 de agosto de 2022 (sábado)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Rodrigo Figueiredo Correa (Fifa-RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Renda: R$ 3.226.090

Público: 44.666 pagantes (44.966 no total)

Cartões amarelos: Róger Guedes e Fausto (Corinthians); Piquerez e Flaco López (Palmeiras)

Gol:

PALMEIRAS: Roni (contra, aos 26min do 2º tempo)

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Bruno Méndez, Balbuena e Lucas Piton; Fausto (Roni), Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Silva (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto

Técnico: Vítor Pereira

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Wesley); Rony (Gabriel Menino), Dudu (Bruno Tabata) e Flaco López (Rafael Navarro)

Técnico: Abel Ferreira