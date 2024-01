Palmeiras vence clássico no Allianz Parque e tira a invencibilidade do Santos na temporada

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, no primeiro clássico do ano em partida válida pela 4ª rodada do Paulistão. Raphael Veiga e Flaco López anotaram os gols palmeirenses no segundo tempo, e Otero descontou para o Peixe, que segue sem vencer o Verdão no Allianz Parque desde 2017.

Segundo o Lance!., com o resultado, o Verdão chega aos sete pontos, se mantém na liderança do Grupo e abre vantagem para o Guarani. O Peixe estaciona nos seis pontos e segue na ponta do Grupo A.

O Palmeiras pressionou a saída de bola do Santos e dominou o primeiro tempo. Flaco López chegou a balançar as redes, mas estava impedido, e Raphael Veiga carimbou a trave de João Paulo. O Peixe apostou no contra-ataque, mas não ameaçou o goleiro Weverton.

O Verdão não abaixou o ritmo após o intervalo e construiu a vantagem com Veiga e Flaco López. Fábio Carille promoveu alterações no Peixe, que melhorou na segunda etapa e descontou com Otero. O Santos se Lançou ao ataque no fim, mas não conseguiu o empate.

O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira (31), contra o RB Btragantino, às 19h30, em Bragança Paulista. Mais tarde, às 21h35, o Santos visita o Água Santa pelo Paulistão.

Palmeiras 2 X 1 Santos

Paulistão – 3ª rodada

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Data e hora: Domingo, 28 de janeiro de 2024, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Anderson Jose de Moraes e Rafael Tadeu Alves

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Abel Ferreira (PAL); Rincón (SAN)

Cartões vermelhos: –

GOLS: – Raphael Veiga (1-0, aos 3′ do 2ºT) Flaco López (1-0, aos 16′ do 2ºT) e Otero (2-1, aos 23′ do 2ºT)