Palmeiras toma susto, mas vence Juazeirense-BA de virada pela Copa do Brasil

O Palmeiras não encontrou vida fácil no jogo deste sábado a noite contra Juazeirense-BA pela terceira fase Copa do Brasil. O jogo foi mais difícil do que o esperado, com o Verdão vencendo por 2 a 1 de virada, na Arena Barueri. Segundo a Gazeta Esportiva, a equipe da Série D saiu na frente com Nildo, e o Verdão foi buscar o resultado com Breno Lopes e Gustavo Scarpa, que marcou um golaço. Abel Ferreira preservou importantes titulares e mandou a campo uma equipe mista.

Com apenas quatro minutos, o Palmeiras se viu atrás do placar. Precisando buscar o resultado, o time alviverde se lançou ao ataque, mas encontrou muita dificuldade para furar o bloqueio defensivo. Breno Lopes fez o gol do empate, mas a equipe só teve outra chance até o intervalo, com Rafael Navarro.

O jogo não ficou mais fácil no segundo tempo para o Palmeiras, que seguiu enfrentando o bom sistema defensivo dos visitantes. No entanto, a virada veio em um lance brilhante de Scarpa, que acertou um lindo chute de longe para colocar o time na frente.

A partida de volta entre as duas equipes acontece no dia 11 de maio, no Estádio do Café, em Londrina, às 19h (horário de Brasília). O próximo compromisso do Palmeiras é válido pela Libertadores, contra o Independiente Petrolero, na Bolívia, às 21h30 da terça.

Primeiro tempo

Com quatro minutos, a Juazeirense saiu na frente em Barueri. Em ataque rápido dos visitantes, Lomba defendeu a primeira finalização, mas Nildo pegou a sobra, fez a finta e empurrou para o gol.

Aos 12, o Palmeiras deixou tudo igual. Em boa arrancada pela esquerda, Navarro deixou os defensores para trás e apenas rolou para Breno Lopes mandar para as redes. Mesmo com o ímpeto ofensivo, o Verdão passou a ter dificuldade para furar o bloqueio dos visitantes.

Na reta final, Rafael Navarro desperdiçou grande oportunidade. Dudu pegou mal de esquerda e a bola ficou oferecida na pequena área para o centroavante, que finalizou para bela defesa do goleiro.

Segundo tempo

Após bola atravessada na área, Dudu rolou para trás e encontrou Veiga, que finalizou e viu o defensor impedir a bola de entrar. Aos 25 minutos, o Palmeiras finalmente chegou ao gol da virada. Scarpa dominou pelo lado direito da intermediária e finalizou de muito longe, vendo a bola bater na trave e entrar. Um golaço.

Depois, o meia viria a ter uma nova oportunidade. Mayke fez o passe para trás e encontrou Scarpa, que finalizou e teve seu chute bloqueado por um zagueiro em cima da linha. Logo em seguida, o camisa 14 ainda teve outra chance, recebendo lindo lançamento e Veiga e carimbando a trave.

Ficha Técnica

Palmeiras 2 x 1 Juazeirense-BA

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: 30 de abril de 2022 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Público: 14.960

Renda: R$ 412.929,64

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (ambos do CE)

GOLS:

Palmeiras: Breno Lopes (12 minutos do 1º tempo), Gustavo Scarpa (25 minutos do 2º tempo)

Juazeirense: Nildo (4 minutos do 1º tempo)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Jorge (Piquerez); Zé Rafael, Atuesta (Gustavo Scarpa) e Raphael Veiga; Dudu, Breno Lopes (Gabriel Veron) e Rafael Navarro (Rony).

Técnico: Abel Ferreira

JUAZEIRENSE: Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Wendell e Daniel Nazaré; Waguinho, Patrik (Thalison), Nildo (Érico Júnior) e Clebson (Emílio); Deysinho (Willian Anicete (Thauan)) e Ian Augusto.

Técnico: Barbosinha