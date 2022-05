Palmeiras se reapresenta e Abel começa definir time para enfrentar o Goiás

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira depois da histórica goleada sobre o Independiente Petrolero. Segundo a Gazeta Esportiva, o elenco teve folga nesta quarta-feira depois do triunfo pela Libertadores.

Esse foi o primeiro treino comandado por Abel Ferreira com foco na partida contra o Goiás, que acontece neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), na Serrinha, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A notícia positiva desta quinta ficou por conta de Gustavo Scarpa, que desfalcou o time na partida contra o Petrolero. Recuperado de trauma na coxa esquerda, o meia trabalhou sem restrições com o elenco e deve ficar à disposição de Abel para o duelo com o Goiás.

Em um primeiro momento, o grupo de jogadores realizou uma atividade técnica em campo reduzido, com foco na manutenção da posse de bola e inversões. Na sequência, os titulares na partida da última terça foram liberados para um complemento físico, enquanto o restante do elenco fez mais uma movimentação técnica, desta vez com a presença dos goleiros.

O único desfalque certo do Palmeiras para o jogo deste sábado é o zagueiro Luan, que ainda trata lesão na coxa esquerda. Pela manhã, permaneceu nas dependências internas do CT, cumprindo seu cronograma de recuperação.

O Verdão realizará mais um treino na Academia na manhã de sexta, às 10h. Depois de almoçar no local, a delegação palestrina embarcará rumo a Goiânia.