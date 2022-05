Palmeiras goleia Independiente Petrolero e garante classificação para as oitavas da Libertadores

O Palmeiras deu mais uma demonstração de que é um dos favoritos para ficar com o título da Copa Libertadores ao golear o Independiente Petrolero (Bolívia) por 5 a 0, nesta terça-feira (3) no Estádio Olímpico Patria (que fica nos 2.800 metros de Sucre), garantindo a classificação antecipada para as oitavas de final. As informações são da Agência Brasil.

A vitória deixou o Verdão com 100% de aproveitamento na competição, além de garantir por antecipação a liderança do Grupo A.

Mesmo fora de casa, o Palmeiras não demorou a abrir o placar. Aos 15 minutos Rony foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti, e o meio-campista Raphael Veiga cobrou com muita categoria, de cavadinha, para superar o goleiro Ayala.

Seis minutos depois o Verdão chegou ao segundo, quando Gabriel Veron cruzou para a área, onde Dudu dominou e tocou para Raphael Veiga, que apenas escorou para o fundo das redes para ampliar.

Mas o gol mais bonito do camisa 23 do Palmeiras estava guardado para a etapa final. Aos 14 minutos Raphael Veiga bateu forte de fora da área para marcar um golaço. Com este gol o meio-campista se tornou o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores com o total de 14 gols.

Dois minutos depois foi a vez de Rafael Navarro, o artilheiro da atual Libertadores, deixar o dele. O atacante, que entrou no intervalo no lugar de Rony, recebeu de Piquerez na área e não perdoou. Este é o sétimo gol do jogador na atual edição da competição.

Aos 28 o Palmeiras chegou ao quinto, quando Gustavo Scarpa cobrou escanteio para Murilo marcar de cabeça com liberdade.

O Palmeiras volta a entrar em campo no domingo (8), quando recebe o Fluminense pelo Brasileiro. Na Libertadores, o próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira é apenas no dia 18 de maio, diante do Emelec (Equador).