Palmeiras estreia na Copa do Brasil neste sábado em Barueri contra o Juazeirense

Neste sábado, 30, o Palmeiras inicia sua caminhada na Copa do Brasil de 2022 contra a Juazeirense-BA, às 21h (horário de Brasília), na Arena Barueri, na partida de ida da terceira fase da competição. Segundo a Gazeta Esportiva, esta será a primeira vez que o Palmeiras enfrenta o Juazeirense na história. O jogo será disputado em Barueri pelo fato do Allianz receber um show da banda Kiss no mesmo dia da partida. O confronto de volta será disputado em Londrina, no Estádio do Café, por opção do clube baiano.

O retrospecto recente do Palmeiras em estreias do torneio é impecável. O Verdão venceu as últimas 16 estreias na Copa do Brasil. A fase em que a equipe iniciou na competição variou de acordo com o calendário que o Palmeiras teve em cada um dos anos, mas o Verdão não sabe o que é perder na primeira partida desde 2002.

Vale dizer que a equipe alviverde não disputou as edições de 2005, 2006 e 2009 da Copa do Brasil. Isso porque o Verdão participou da Libertadores nesses anos. Naquelas ocasiões, clubes que jogavam o torneio continental não disputavam a Copa do Brasil.

Relembre as últimas 16 estreias do Palmeiras na Copa do Brasil:

Operário-MT 0 x 1 Palmeiras – primeira fase de 2003

Tuna Luso-PA 1 x 3 Palmeiras – primeira fase de 2004

Operário-MS 0 x 5 Palmeiras – primeira fase de 2007

CENE-MS 0 x 2 Palmeiras – primeira fase de 2008

Flamengo-PI 0 x 1 Palmeiras – primeira fase de 2010

Comercial-PI 1 x 2 Palmeiras – primeira fase de 2011

Coruripe-AL 0 x 1 Palmeiras – primeira fase de 2012

Palmeiras 1 x 0 Athletico-PR – oitavas de 2013

Vilhena-RO 0 x 1 Palmeiras – primeira fase de 2014

Vitória da Conquista-BA 1 x 4 Palmeiras – primeira fase de 2015

Palmeiras 3 x 0 Botafogo-PB – oitavas de 2016

Palmeiras 1 x 0 Internacional – oitavas de 2017

América-MG 1 x 2 Palmeiras – oitavas de 2018

Sampaio Corrêa 0 x 1 Palmeiras – oitavas de 2019

Red Bull Bragantino 1 x 3 Palmeiras – oitavas de 2020

CRB 0 x 1 Palmeiras – terceira fase de 2021

A última vez que o Verdão perdeu em uma estreia na Copa do Brasil foi no jogo de ida contra o ASA, de Arapiraca. Depois de ser derrotado por 1 a 0 em Alagoas, o Palmeiras venceu por 1 a 0 no Palestra Itália. Devido ao critério do gol qualificado fora de casa, o time de Maceió avançou na competição.

Nas últimas 16 edições, o Alviverde foi eliminado logo na primeira fase que disputou em apenas duas ocasiões. Em 2013, após vencer o Athletico-PR por 1 a 0 em casa, a equipe foi derrotada por 3 a 0 no jogo de volta, caindo na competição. Na temporada passada, o time bateu o CRB por 1 a 0 em Alagoas, mas perdeu pelo mesmo placar no Allianz Parque. Nos pênaltis, os alagoanos levaram a melhor.