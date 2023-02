Palmeiras encaminha contratação de Andrey Santos por empréstimo

Andrey Santos está bem próximo de ser anunciado como reforço do Palmeiras. O jogador do Chelsea deverá chegar por empréstimo até dezembro, como informou “O Dia” e confirmou o LANCE!. O volante, formado pelo Vasco, não conseguiu sua permissão de trabalho para atuar na Inglaterra, o que oportunizou sua cessão a um clube brasileiro. Precisando de um jogador da posição, o Verdão entrou na parada e usou seus trunfos para encaminhar a chegada.

Como o LANCE! havia informado há alguns dias, o Alviverde considerava “quase impossível” contratar Andrey, uma vez que tinha certeza de que o meio-campista conseguiria sua liberação para jogar pelos Blues, pois vinha do Sul-Americano sub-20 como capitão da equipe e craque da competição. No entanto, nas últimas horas, o clube foi informado de que Andrey não superou os obstáculos da burocracia inglesa e haveria a possibilidade de um empréstimo ser liberado.

Sabendo que o Chelsea gostaria de emprestar seu jovem promissor para um clube brasileiro que disputasse a Libertadores, o Palmeiras se colocou como um forte candidato na briga pelo volante, avançando nas conversas com os ingleses. No entanto, havia uma barreira a ser superada: a duração do contrato. Enquanto os Blues queriam um empréstimo até o meio do ano, o Verdão queria contar com o garoto até dezembro de 2023. Mas aí é que entraram os trunfos alviverdes.

Tanto o estafe do atleta quanto o clube brasileiro apresentaram argumentos dos motivos pelos quais valeria a pena estender esse prazo até o final da temporada no Brasil. Além de estar em um dos clubes mais estruturados e vencedores do país, Andrey disputaria todos os torneio de 2023 em alto nível, com possibilidade de garantir a pontuação para a permissão de trabalho facilmente. Assim, o jogador chegaria na Inglaterra em 2024 muito mais pronto do que está neste momento.

Mas não foi só. Um “agente” importante em toda essa história foi Abel Ferreira, mesmo que ele não tenha participado ativamente de toda a negociação. O Palmeiras soube que Andrey e seus representantes gostariam de trabalhar com o treinador português, que por sua vez admira o futebol do jovem de 18 anos e o vê como o substituto ideal para Danilo. A vontade do atleta acabou pesando nesse aspecto, mas o Chelsea ainda precisava concordar com o tempo de contrato.

Foi aí que mais uma vez a fama de Abel Ferreira entrou em ação, uma vez que foi argumentado ao clube inglês que o técnico tem seguidamente potencializado jogadores nessas últimas temporadas e entregado não apenas títulos, mas também atletas mais completos e com padrão de trabalho “europeu”. Assim, esse quase um ano sob o comando de Abel, poderia deixar Andrey ainda melhor para iniciar sua carreira na Premier League. O Verdão crê que isso foi fator importante na conversa.

Com o “OK” do Chelsea, a condição para fechar o negócio, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, foi colocar uma cláusula para que os ingleses pudessem chamar o volante de volta no meio do ano em caso de necessidade. Para isso, teriam que pagar 1,5 milhão de euros (R$ 8,3 milhões) ao Palmeiras, que não deve ter custos pelo empréstimo, apenas os salários do atleta.

O Alviverde, embora otimista, segue mantendo a cautela e aguarda a assinatura do contrato para anunciar a contratação do meio-campista ex-Vasco. A expectativa é de que Andrey possa desembarcar no Brasil nos próximos dias para acertar os detalhes finais, fazer exames médicos e começar a trabalhar com o elenco. Andrey seria o primeiro reforço palmeirense em 2023. Até aqui, é o único dos quatro grandes de São Paulo que ainda não trouxe novos atletas na temporada.