Palmeiras controla o Corinthians e vence o clássico pelo Brasileirão

Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 1

Com gols de Murilo e Veiga e um contra de Piquerez, na etapa final, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 1, no clássico válido pela terceira rodada do Brasileirão, em duelo disputado na noite deste sábado (29), no Allianz Parque. Segundo o Lance!., uma partida em que foi praticamente inteira controlada pelos palmeirenses, mas complicada no fim com um gol contra, marcado pelo lateral Piquerez aos 29 minutos do segundo tempo.

Murilo e Raphael Veiga anotaram os gols palmeirenses, ainda na etapa inicial, aos 15 e 35 minutos. Veiga, que voltou nesta noite, após 20 dias afastado por lesão muscular, também foi o autor de uma assistência.

A partida também marcou um novo recorde de público do Palmeiras no Allianz Parque, com 41.457 torcedores presentes no Dérbi, superando os 41.444 da final do Paulistão, contra o Água Santa, há três semanas.

Pelo Brasileirão, o Palmeiras agora enfrenta o Goiás, no próximo domingo (6), no estádio da Serrinha, em Goiânia. Já o Timão recebe o Fortaleza, na Neo Química Arena, na segunda-feira (7). Antes, as duas equipes têm compromissos pela Libertadores. O Corinthians recebe o Independiente del Valle, do Equador, em Itaquera, nesta terça-feira (2), enquanto o Verdão encara o Barcelona, também do Equador, em Guayaquil, na quarta-feira (3).

O Palmeiras começou tendo total controle do jogo. Dudu, pelo lado esquerdo, dava muito trabalho a Du Queiroz, improvisado como lateral-direito no Corinthians. Mas o Verdão vacilava no último passe e não conseguia criar grandes chances. Logo na primeira vez que chegou, a equipe alviverde abriu o placar, com uma receita que tem ficado batida em Dérbis: bola aérea em cobrança de escanteio. Raphael Veiga bateu, e Murilo raspou de cabeça no canto direito de Cássio, que ficou parado.

No duelo contra o Timão pelo primeiro turno do Brasileirão do ano passado, foram dois gols marcados pelos palmeirenses da mesma forma. Os lances foram muito parecidos com o gol que abriu o placar na noite deste sábado (29) a favor do Palmeiras. No encontro pelo Paulistão, em fevereiro deste ano, o Verdão também deixou a sua marca com um gol de cabeça após cobrança de escanteio. Na ocasião, Rony foi quem anotou.

Mesmo após sofrer o primeiro gol, o Corinthians não conseguia criar e era dominado pelo Palmeiras. O Verdão, por sua vez, controlava o jogo e não agredia como podia. Quando o Timão tentou se lançar ao ataque, deixou um buraco na defesa, e os palmeirenses aproveitaram para ampliar o placar. Autor da assistência para o primeiro gol, Veiga deixou a sua marca. Ele voltou a jogar após 20 dias se recuperando de uma lesão na coxa. Artur disparou pela direita, fez ótima inversão para Dudu, do lado esquerdo, e o camisa 7 tocou para trás, onde Raphael chegou batendo. Na primeira tentativa, ele foi travado pelo volante Roni, mas na segunda bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro Cássio.

Na sequência do segundo gol sofrido, o Corinthians teve aquele que foi o seu único momento de ligeiro perigo na etapa inicial, com um bate e rebate na área adversária que sobrou para Adson, que finalizou fraco e parou em uma defesa fácil de Weverton. Nos acréscimos do primeiro tempo, Róger Guedes tentou finalizar de fora da área, pelo lado esquerdo, e a bola passou próxima do gol, mas indo para fora.

Logo após o segundo gol palmeirense, o técnico interino Danilo Andrade promoveu a entrada de Maycon no lugar de Fausto Vera. Pouco antes, o volante argentino tinha ido até o banco de reservas e falado com o médico do time, Julio Stancati. Porém, o jogador não saiu mancando. Após o intervalo, Giuliano voltou no lugar de Romero. Mesmo assim, o Timão não mostrou evolução. Com um sistema defensivo sólido, os palmeirenses não davam espaço para os corintianos, que, ao mesmo tempo, seguiam com dificuldades na criação.

Assim, as melhores chances seguiam sendo do Palmeiras, como a bola na trave do atacante Rafael Navarro, que havia entrado no lugar de Rony no minuto anterior, aproveitando um cruzamento de Artur.

Além de perdido, o Corinthians se mostrava nervoso. Uma representação disso foi quando Giuliano deu um ‘chega para lá’ em Navarro. O camisa 20 é um dos atletas mais centrados do elenco corintiano. Os dois jogadores envolvidos no lance receberam cartão amarelo.

Quando a vitória palmeirense parecia encaminhada, Piquerez deu emoção ao jogo. Róger Guedes cobrou escanteio, pelo lado esquerdo, no primeiro pau, o lateral uruguaio, posicionado no primeiro pau, tentou afastar, pegou torto na bola e matou o goleiro Weverton. O lance recolocou o Timão no jogo, mas também mostrou ao Verdão que ele precisava voltar a agredir. Na sequência do gol sofrido, o Palestra foi para cima e teve duas grandes chances de ampliar o marcador. Na primeira, o chute de Gabriel Menino foi para fora, mas passou próximo ao gol corintiano. Já na sequência, Jhon Jhon finalizou firme, mas parou em grande defesa de Cássio.

Com o Palmeiras mais exposto, o Corinthians tentou aproveitar os espaços. Porém, o único momento de perigo foi com Paulinho, que finalizou para fora após uma jogada de velocidade de Matheus Bidu, pela esquerda, e um corta-luz de Róger Guedes. No fim, o interino Danilo Andrade tentou colocar Fagner no lugar de Du Queiroz, mas não foi o suficiente para os corintianos marcarem.

Ficha técnica

Palmeiras 2 X 1 Corinthans

Campeonato Brasileiro – 3ª rodada

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e hora: 29 de abril de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Guilherme Camilo (FIFA/MG) e Nailton Junior Oliveira (Fifa-CE)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR/FIFA-RN)

Público e renda: 41.457 pessoas / R$ 3.587.027,46

Cartões amarelos: Mayke, Piquerez e Rafael Navarro (Palmeiras); Du Queiroz, Giuliano e Róger Guedes (Corinthians)

Cartões vermelhos:

GOLS: 1-0 Murilo (15’/1T); 2-0 Raphael Veiga (35’/1T); 2-1 Piquerez (contra) ()

PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Garcia, 24’/2T), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Giovane 39’/2T), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jhon Jhon, 19’/2T); Artur (Richard Ríos, 39’/2T), Rony (Rafael Navarro, 19’/2T) e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

CORINTHIANS

Cássio; Du Queiroz (Fagner, 39’/2T), Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera (Maycon 37’/1T), Roni, Adson (Paulinho, 24’/2T) e Romero (Giuliano, intervalo); Yuri Alberto (Giovane, 24’/2T) e Róger Guedes. Técnico: Danilo Andrade.