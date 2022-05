“Orgulho muito grande”, diz Abel, elogiando postura do Palmeiras na vitória sobre o Corinthians

O Palmeiras derrotou o Corinthians por 3 a 0 na noite deste sábado na Arena Barueri pela terceira rodada do Brasileirão e conquistou a sua primeira vitória no campeonato. Segundo a Gazeta Esportiva, em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira elogiou a postura da sua equipe dentro de campo. Segundo ele, os jogadores conseguiram colocar em prática todas as variações ofensivas trabalhadas nos treinos.

“As primeiras bolas em profundidade foram do Corinthians. Temos três rotas de ataque. Ou vamos por dentro, ou por fora ou em profundidade. Hoje fomos de todas as maneiras. Fizemos um jogo muito bom, criamos oportunidades, fizemos três e poderíamos ter feito mais”, disse.

“Foi um jogo entro da nossa linha. O que fizemos nesse jogo foi o mesmo que fizemos contra o Goiás. è o mesmo time que perdeu para o Ceará. Não sou eu que jogo, são os jogadores. Cada jogo é uma experiência nova. Cada jogo tem uma história diferente. E hoje foi uma história diferente”, completou.

O português ainda fez questão de enaltecer o seu elenco. O treinador destacou que o grupo vem demostrando muita vontade de competir e que isso o orgulha.

“Eu tenho um orgulho muito grande de ser treinador desses jogadores, eles querem muito aprender e evoluir. Eles são apaixonados por jogo e por competir. O que vocês viram hoje foi uma equipe com prazer de jogar e competir. Isso é deles. Essa equipe tem paixão por jogo”, finalizou.

Com o resultado desta noite, o Palmeiras subiu para a quinta colocação do Brasileirão, com cinco pontos.

Agora, o Verdão volta as suas atenções para a Libertadores. O clube visita o Emelec-EQU na quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio.