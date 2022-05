Operário é campeão sul-mato-grossense de futebol pela 12ª vez

Após quatro anos, o Operário volta a conquistar o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. O Galo chegou, neste domingo (24), ao 12º título, aumentando sua marca como maior campeão estadual. A competição, que teve sua 44ª edição neste ano, teve como principal apoiador o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

Para levantar o troféu, o Operário, líder do grupo, dependia de si mesmo e fez sua parte, mesmo fora de casa. A equipe da capital venceu o Aquidauanense, por 3 a 1, pela décima e última rodada do hexagonal final. André Pereira, Marcus Vinicius e Irapuan marcaram os gols operarianos no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), em Aquidauana. O Azulão da Princesa diminuiu com Jô. O time campo-grandense terminou com 22 pontos.

O Naviraiense também chegou à decisiva rodada com chances de ser campeão e fez o que precisava, batendo o Costa Rica, outro postulante ao título. O Jacaré do Conesul ganhou por 1 a 0, com gol assinalado por Rogério. A equipe, que voltou à elite neste ano, encerrou o Estadual na segunda colocação, com 19 pontos. Já o Crec somou 17 pontos e ficou em terceiro.

No Estádio Municipal Fredis Saldivar (Douradão), o Dourados recebeu a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc), apenas para cumprir tabela. A equipe mandante venceu por 2 a 0, com gols de Flaviano e Palácios, terminando na quarta colocação do certame, com 10 pontos. A Serc despediu-se da competição com nove pontos, na quinta posição.

Com o título, o Operário assegurou vaga para representar Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil do ano que vem e também garantiu o direito de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde. O Galo da capital tem 12 títulos sul-mato-grossenses, além de ter vencido quatro vezes o Campeonato Mato-Grossense, antes da divisão estadual.

Confira a classificação final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022:

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Operário FC 22 10 6 4 0 15 5 10 2 – CE Naviraiense 19 10 6 1 3 17 10 7 3 – Costa Rica EC 17 10 5 2 3 13 8 5 4 – Dourados AC 10 10 3 1 6 12 20 -8 5 – SER Chapadão 9 10 2 3 5 10 17 -7 6 – Aquidauanense FC 6 10 1 3 6 14 21 -7

Legenda: P – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró/feitos; GC – gols contra/sofridos; SG – saldo de gols

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022 teve apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).