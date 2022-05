Operário arranca empate com o Costa Rica e continua na liderança; Naviraiense tropeça

Fora de casa, o Operário arrancou empate do Costa Rica, nesta quarta-feira (13), e continua na liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022. O empate em 1 a 1, no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica, foi válido pela oitava e antepenúltima rodada do hexagonal final. A competição é apoiada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte).

A Cobra do Norte abriu o placar com Ian Barreto, aos 40 minutos do primeiro tempo, e Irapuan igualou para o Galo de Campo Grande no minuto 32 da etapa complementar. Com o empate, o Operário chega a 16 pontos, mantém-se na ponta e já pode ser matematicamente campeão na rodada seguinte, caso Costa Rica e Naviraiense, concorrentes direto ao título, tropecem.

Mesmo sem chances de disputar o troféu, a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) segue dando trabalho aos adversários. Após bater o Costa Rica e empatar com o Operário na fase decisiva, o time sul-chapadense desta vez derrotou o Naviraiense, por 3 a 2, nesta quarta-feira (13), com um homem a menos em campo desde o primeiro tempo.

Os gols do Pica-Pau de Chapadão do Sul foram assinalados por Cromado, Juvenil e Sidney. Já a equipe de Naviraí contou com dois tentos de Coruja. Com o revés, o Naviraiense caiu do segundo para o terceiro lugar, sendo ultrapassado pelo Costa Rica. O Jacaré do Conesul tem 13 pontos e está a três do líder Operário.

No Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), o Aquidauanense perdeu para o Dourados, por 3 a 2. Os gols do Azulão da Princesa foram marcados por Kéverson e Lucas Bolt. Os visitantes foram às redes com Dudu e Flaviano (2x). A equipe pantaneira caiu duas posições na tabela e agora está na lanterna, com seis pontos. O DAC tem um ponto a mais e está em quinto lugar.

Confira a classificação atualizada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022:

Classificação P J V E D GP GC SG 1 – Operário FC 16 8 4 4 0 11 4 7 2 – Costa Rica EC 14 8 4 2 2 12 7 5 3 – CE Naviraiense 13 8 4 1 3 14 10 4 4 – SER Chapadão 9 8 2 3 3 10 14 -4 5 – Dourados AC 7 8 2 1 5 10 19 -9 6 – Aquidauanense FC 6 8 1 3 4 13 16 -3

Legenda: P – pontos ganhos; J – jogos disputados; V – vitórias; E – empates; D – derrotas; GP – gols pró/feitos; GC – gols contra/sofridos; SG – saldo de gols

No domingo (17), pela nona e penúltima rodada, Operário e Dourados enfrentam-se no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), em Campo Grande, às 16 horas. Em Naviraí, no Estádio Municipal José Cândido dos Santos Virote (Virotão), o Naviraiense recebe o Aquidauanense, a partir das 17 horas.

A partida entre Serc e Costa Rica também estava marcada para o feriado de Páscoa, mas foi adiada para quarta-feira (20), às 15 horas, no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui (Toca do Pica-Pau), devido ao compromisso da equipe costa-riquense pela Série D do Campeonato Brasileiro. Na estreia, a Cobra do Norte encara o Ceilândia, do Distrito Federal, no domingo (17), às 14 horas (horário de MS), no Estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião), em Ceilândia (DF).

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2022 tem o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), como principal fomentador.