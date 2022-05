Operação Expogrande 2022: 166 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), encerrou a Operação Expogrande 2022 com 166 flagrantes de embriaguez em Campo Grande.

As fiscalizações ocorreram no anel viário próximo ao local onde eram realizados os shows do evento. Dos dias 20 a 24 e de 29 a 31, equipes da PRF, Detran, GCM e Agetran aplicaram 9.038 testes de etilômetro e flagram 166 motoristas dirigindo sob efeito de álcool.

Nesta última semana, na sexta-feira (29) foram 35 flagrantes e no sábado (30) 24 condutores dirigiam sob efeito de álcool.