Operação DOF em Ação II iguala número de foragidos recapturados em todo 2022

Segunda operação desencadeada pela unidade em 2023 mira os crimes contra o patrimônio em cidades fronteiriças de Mato Grosso do Sul

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) desencadeou entre os dias 01 a 20 de abril a Operação DOF em Ação II que visa coibir os crimes contra o patrimônio em municípios de Mato Grosso do Sul. Desta vez as ações foram concentradas nas cidades de Ponta Porã, Antônio João e Aral Moreira.

A operação teve por finalidade prevenir e coibir crimes patrimoniais como roubos e furtos de veículos, ou em propriedades rurais, bem como a retirada de circulação de pessoas foragidas da Justiça.

Somados os resultados desta nova fase da operação, juntamente aos alcançados no DOF em Ação I, o número de pessoas foragidas da Justiça recapturados até agora já se iguala aos mandados de prisões cumpridos em todo 2022.

Outro resultado alcançado pela Operação DOF em Ação II e que ajuda a alavancar os números da unidade é com relação a recuperação de veículo com registro criminal. Somente nos primeiros meses do ano já foram recuperados mais da metade do montante apreendido em todo o ano passado, com uma projeção de aumento de mais de 50% até o final do ano.

Para o diretor do DOF, Coronel Everson Antônio Rozeni, de modo geral, as “Operações DOF em Ação” vêm se demonstrando exitosas e atendendo os objetivos iniciais de fazer um enfrentamento específico a determinados delitos. Coronel Rozeni afirma ainda, que tais operações não causam prejuízos ao combate a outros crimes transfronteiriços.

“O enfrentamento direto aos mandados de prisão e a recuperação de veículos, possuí um caráter preventivo e repressivo bastante eficiente, pois de modo direto retira de circulação possíveis infratores, além do efeito positivo frente a comunidade local, visto que demonstra uma ação de presença naquela localidade, já que o enfrentamento a diferentes crimes transfronteiriços, muitas vezes produzem maiores efeitos em outros estados da Federação”, enfatizou o diretor do DOF.

A Operação DOF em Ação II, aconteceu concomitantemente a Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.