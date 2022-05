Operação conjunta Denar e PRF apreende mais de 3 toneladas de maconha e 35 kg de cocaína

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em mais um desdobramento da operação Unitatem, de caráter permanente entre as duas forças de segurança, conseguiram apreender em ações distintas 3,8 toneladas de maconha e 35,200 kg de cocaína. De acordo com o Delegado Adjunto da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa, a maconha pertencia a mesma quadrilha que no início do ano teve alguns dos membros presos com 5 toneladas do mesmo entorpecente.

Já a cocaína pertencia a outro grupo criminoso. A maconha foi apreendida na madrugada de quarta-feira (27), na MS-040, em Campo Grande, e a cocaína na madrugada de quinta-feira (28), na BR-262, também na Capital.

Maconha

Parte da maconha estava escondida em meio à pallets, dentro de um caminhão que foi abordado na MS- 040, em Campo Grande. O motorista do veículo, de 40 anos, foi preso durante a abordagem e o caminhão apreendido. Outro membro da quadrilha, de 26 anos, foi preso em um galpão no bairro Jardim Noroeste, onde estava o restante da droga. Além deste galpão, o grupo alugava outro local, no bairro Moreninhas, que servia de esconderijo para a droga. A quadrilha pagava R$ 4 mil de aluguel por mês, em cada um dos espaços.

Segundo as investigações, a maconha seria levada para São Paulo e o motorista receberia uma quantia em dinheiro para fazer o transporte da droga. O homem preso no galpão é filho de um dos “patrões” do tráfico e servia como uma espécie de “laranja”. No nome dele os policiais encontraram diversos carros de luxo. Dois Corollas já foram apreendidos e mais cinco carros, dentre eles um Porshe e um Camaro, já estão em busca nos sistemas policiais.

Dois chefes do tráfico, membros desta quadrilha, já foram identificados e a autoridade policial solicitou prisão preventiva de todos os envolvidos. Eles irão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Cocaína

A cocaína, pertencente a um outro grupo criminoso, foi apreendida pela PRF, também durante a operação conjunta com a Polícia Civil, por intermédio da Denar. A droga estava armazenada no catalisador de uma carreta, que foi abordada na BR 262, chegando em Campo Grande.

O entorpecente foi carregado em Corumbá e seria levado para Bauru, em São Paulo. Para fazer o transporte, o motorista do caminhão, de 64 anos, receberia o pagamento em dinheiro. O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com o inspetor da PRF, João Bueno, nesta ação foram apreendidos 34 tabletes de cocaína, que pesaram 35,200 kg. Além disso, a carreta que transportava o entorpecente também foi apreendida. Somadas as duas ações, contabilizando a apreensão das drogas, carretas e carros, o valor estimado do prejuízo para o crime organizado é de aproximadamente R$ 6 milhões.

Unitatem

A operação Unitatem, cujo nome em latim significa “União”, se refere ao trabalho de combate ao tráfico de drogas realizado em conjunto por duas forças de segurança: Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. É uma ação que ocorrerá em caráter permanente entre as duas instituições.