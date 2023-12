ONU alerta para elevado risco de novas doenças e epidemias

Organização cobrou medidas de prevenção eficazes

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta quarta-feira (27) que existe um elevado risco de novas epidemias e doenças infecciosas surgirem se os líderes mundiais não adotarem medidas de prevenção eficazes.

O apelo do órgão, que ocorreu por ocasião do Dia Internacional de Preparação para Epidemias, também menciona que o mundo poderá enfrentar consequências muito graves nas áreas da saúde e da economia.

“Elas ameaçam sobrecarregar os sistemas de saúde já sobrecarregados, perturbar as cadeias de abastecimento globais e causar uma devastação desproporcional aos meios de subsistência das pessoas, incluindo mulheres e crianças, e às economias dos países mais pobres e vulneráveis”, alertou a ONU.

Para impedir que isso ocorra, a organização salienta que “é urgente a necessidade de sistemas de saúde robustos e resilientes, capazes de chegar aos mais vulneráveis”.

O texto da ONU ainda observa que as possíveis epidemias futuras “poderão exceder as que ocorreram no passado em termos de intensidade e gravidade”.

“Há uma grande necessidade de sensibilização, troca de informações, conhecimentos científicos e melhores práticas, juntamente com programas de educação e sensibilização de qualidade”, afirma a organização.

Da AnsaFlash