Olavo Sul solicita recapeamento asfáltico em vários bairros

O vereador Olavo Sul (MDB) fez indicação ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), à Secretaria de Estado de Infraestrutura e aos deputados estaduais Renato Câmara (MDB), Marcio Fernandes (MDB) e Marçal Filho (PSDB), solicitando que sejam viabilizados recursos para a realização de serviços de recapeamento asfáltico em todas as ruas dos bairros Jardim Paulista, Jardim Caramuru, Jardim Marabá, Jardim Marilia, Jardim Murakami, Vila Maxwell, Vila Alba, Vila Melo, Vila Lili, Vila Mary e Altos da Monte Alegre, “cujas vias encontram-se em péssimas condições de tráfego”.

Olavo sugere que a administração municipal um planejamento que tenha como objetivo realizar o recapeamento asfáltico em toda a extensão desses bairros de Dourados, “os quais estão em péssimas condições de trafegabilidade, com várias crateras, o que requer um estudo urgente para resolver a situação”.

O vereador solicita urgência no atendimento da indicação e pondera que são antigas reinvindicações dos moradores desses bairros, que buscam mais segurança na trafegabilidade das vias, solicito que a medida seja realizada o mais rápido possível.

O mesmo serviço de recapeamento o vereador Olavo sul solicitou à Prefeitura de Dourados que seja executado na Rua Natal, em toda a extensão a partir da Avenida Marcelino Pires sentido região norte da cidade. O vereador explica que este trecho da via encontra-se sem condições de uso, com a estrutura toda deteriorada, com enormes crateras, dificultando a circulação dos moradores e transeuntes. “É um trecho de bastante movimento, com intenso fluxo de veículos e a recuperação da pavimentação asfáltica irá garantir segurança aos que por ali trafegam”, pontua.