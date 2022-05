Olavo Sul quer reabertura de acesso na BR-163

Em indicação ao prefeito Alan Guedes (PP) e ao secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Gustavo Casarin, o vereador Olavo Sul (MDB) está solicitando ao poder executivo, estudos visando à reabertura de acesso na BR-163, perímetro urbano do distrito Vila São Pedro, para que possa ser utilizado o retorno que foi fechado há algum tempo, na saída para o distrito de Indápolis.

Olavo Sul explica às autoridades que no local havia uma abertura, no meio-fio e que foi fechada, deixando os moradores e transeuntes sem uma passagem para retorno no perímetro urbano da Vila São Pedro.

“Solicitamos à CCR Via e a concessionária nos respondeu sinalizando a necessidade da implantação do referido retorno e que o poder público local pode requerer a autorização para execução do serviço pleiteados, considerando que a situação enquadrada como uso de ocupação da faixa de domínio mediante a apresentação de projeto executivo e assumindo os custos de implantação”, revelou o vereador.

Ainda conforme resposta da CCR ao vereador, caso essa opção seja adotada, o projeto desenvolvido por terceiros deve seguir para concessionária para conhecimento e análise e posterior envio para a ANTT (Agência Nacional de Transporte e Trânsito), que fará a análise técnica do pleito.

“É uma reinvindicação da comunidade, moradores e empresários que moram na localidade, para que haja mais segurança à comunidade e fluidez no trânsito”, pontua Olavo Sul, solicitando atenção especial da administração para o pleito, “eu viria contribuir para melhorar a qualidade de vida da população”.