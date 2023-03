Olavo Sul pede a ampliação de ecopontos em Dourados e distritos

Como forma de amenizar o surgimento de lixões clandestinos, o vereador Olavo Sul (MDB) sugere que a Prefeitura de Dourados amplie espaços destinados para o descarte correto de lixo, conhecidos como ecopontos. A cidade tem apenas seis locais para receber galhos, pneus, recicláveis e entulhos, nenhum nos distritos.

O município já chegou a ter ecoponto para produtos eletrônicos, que precisam ser descartados corretamente, como computadores, telefones celulares, baterias, aparelhos de TV e de rádio, mas foi desativado. Atualmente, mantém somente os chamados “papa pilhas” em diversos pontos da cidade.

A situação mais crítica, no entanto, é com o descarte correto de restos de materiais de construção e de mobílias. É comum ver esses tipos de materiais em diversos bairros (mais afastados) e até nos distritos.

Conforme Olavo Sul, cada distrito deveria ter um ecoponto, uma forma de evitar os depósitos clandestinos. Já na cidade deveria ampliar os locais de descarte correto. O acúmulo de lixo pode provocar diversos problemas, como por exemplo, o aparecimento de roedores, insetos, répteis e vetores causadores de doenças.

O descarte irregular de resíduos tornou-se o principal problema ambiental detectado nas áreas verdes do município. “Por isso a necessidade de maior número de ecopontos para entulhos, bem como a ampliação de ecopontos para galhos”, explica o vereador.

Com cerca de 260 mil habitantes e grande extensão territorial urbana, Dourados tem apenas três ecopontos de galhos e entulhos: rua Bolivar Loureiro, no bairro Nossa Senhora Aparecida; rua Lindalva Ferreira, no Parque do Lago II; e rua Tibre, no Ypê Roxo/Roma. De acordo Olavo, é preciso ampliar esse tipo de ecoponto, de forma que atendam diferentes regiões da cidade e distritos.

Os outros ecopontos são para descarte de pneus, na Rodovia BR-163, chácara Trevo, próximo ao Trevo da Bandeira; o de descarte de galhos, localizado na Rua Honduras, Parque das Nações I, próximo ao túnel de acesso ao bairro; e o de descarte de resíduos recicláveis, na Agecold – Rua Pedro Rigotti, fundos do Parque do Arnulpho Fioravante.