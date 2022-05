Olavo Sul homenageia assistente social com título de cidadania

Por meio de proposição do vereador Olavo Sul (MDB), a Câmara de Dourados homenageou esta semana a professora Elisângela Romero Bruno com o título de Cidadã Douradense.

Elisângela é natural de Amambai e reside em Dourados desde fevereiro de 2001. Sua família estabeleceu-se no comercio local desde então. Entre 2003 e 2007 trabalhou na Prefeitura Municipal de Dourados, atuando nas políticas públicas de educação e assistência social. É casada desde 2007 com Gilson Diego Schneider e têm dois filhos douradenses.

Formou-se em Serviço Social pela Unigran em 2006, fazendo todo estágio curricular junto à Política Municipal de Assistência Social nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Iniciou em 2007 sua atuação como assistente social junto ao Cras Cachoeirinha. Em julho/2007 assumiu o concurso como assistente social na recém criada UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), onde atua desde então no setor de atenção à saúde dos servidores, vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

No período de 2015-2017 cursou Mestrado em Ensino em Saúde pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, realizando sua pesquisa com mulheres douradenses.

O vereador Olavo Sul destacou o currículo da homenageada e sua atuação na sociedade, em especial na área de políticas públicas de assistência social, “o que a faz merecedora do reconhecimento desta Casa de Leis e de toda a sociedade douradense”. Ele ainda falou que é um orgulho homenagear “pessoas que têm uma bela história em Dourados, por Dourados e sua gente”.