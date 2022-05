Olavo Sul homenageia aposentados da Guarda Municipal

Como reconhecimento aos serviços prestados à corporação e à sociedade douradense, o vereador Olavo Sul (MDB) propôs e a Câmara Municipal entregou Moção de Congratulações e aplausos a servidores aposentados da Guarda Municipal de Dourados. Receberam a homenagem do Legislativo, Wayne Cesar Ruiz, Elizelda Freitas da Costa, Zilda A. Ramires e Valdeci da Silva.

Na proposição, o vereador Olavo sul, que também é membro da GMD, diz que a homenagem é um reconhecimento às boas práticas e à conduta profissional destes servidores. “Embora hoje não façam mais parte da corporação, é importante destacar que quando estavam na ativa se dedicaram com assiduidade, disciplina, postura, responsabilidade no cumprimento das metas estabelecidas pelo estatuto da Guarda Municipal”, assinalou Olavo.

“Sem distinção de atividade, cargo ou emprego, todos os servidores são importantes, cada um com seu trabalho faz mover a engrenagem do todo. Cada trabalho realizado faz diferença para alguém e quem serve com amor planta o bem comum”, considerou.

“Sinto-me honrado em homenagear esses servidores, que cumpriram o seu papel. É com grande orgulho, satisfação e carinho que entrego essa moção, desejando que as bênçãos de Deus permaneçam sobre a sua vida, seus familiares e todo trabalho que realizar nessa nova jornada na vida de cada um”, declarou o vereador Olavo Sul.