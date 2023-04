Oficina prepara novos artesãos em Dourados e mantém legado de Mestre Cilso

Com o tema “Memória, Modelagem com argila e produção de Esculturas”, oficina foi realizada no ateliê do artista

Aconteceu no último sábado (22), no “Ateliê Casa do Pote Mestre Cilso”, no Jardim Guanabara, em Dourados, o encerramento da oficina “Nos passos do Mestre Cilso”, que teve como tema “Memória, Modelagem com argila e produção de Esculturas”.

Realizada com recursos do FIP (Fundo de Investimentos à Produção Artística e Cultural de Dourados), a oficina teve duração de dois meses e as aulas foram ministradas pela filha do artista, Evelyn Ellen Pereira Tibúrcio, a “Dedé”, e a professora Marceli Pereira Mendes.

Um dos principais objetivos do projeto é resgatar o legado deixado por Mestre Cilso, considerado um dos maiores artesãos de Dourados e de Mato Grosso do Sul. O secretário de Cultura de Dourados, Francisco Chamorro, o Kinho, ressaltou que “além de estar num espaço que era do mestre, importante figura da cidade e um grande artista, a oficina divulga e aprimora várias pessoas na parte de cerâmica, porque essa atividade está um tanto parada”, apontou.

Evelym Tibúrcio, a “Dedé”, ressalta que o projeto mantém vivo o legado do pai. “Sentimos como se o mestre estivesse aqui, junto aos alunos de todas as idades; foi uma mescla muito boa de pessoas; fluiu muito bem e ao final da oficina, os participantes estão aptos a criar, produzir e multiplicar os conhecimentos incentivando as manifestações artísticas e culturais em Dourados”, completa.

“Dedé” garante que irá continuar com novas turmas e aos sábados a oficina vai estar aberta ao público, com a venda dos vasos. “O Ateliê do Mestre Cilso existe aqui, neste mesmo lugar, há 40 anos. Se as pessoas quiserem fazer esse curso estamos abertos, principalmente aos sábados, mas em dias de semana a gente também consegue atender”.

O ateliê fica à Rua Monte Alegre, nª 5660, no Jardim Guanabara, próximo ao supermercado Pérola. O telefone para contato é (67) 99299-5446.