Oficina gratuita ensina a fazer o seu próprio adubo orgânico

A compostagem, conhecida como o processo de reciclagem do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. A Associação Campo-Grandense de Engenheiros Agrônomos – ACEA, com apoio do Crea-MS – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS e da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, realizarão dia 28 de dezembro a partir das 14h, na Feira Central de Campo Grande o evento “Educação Ambiental – Um Compromisso de todos”, onde trará a oficina gratuita “Compostagem Caseira, Como Produzir Seu Próprio Adubo”. As inscrições podem ser feitas no local.

A oficina vai ensinar todas as técnicas usadas para o processo de aproveitamento de resíduos caseiros e produção de adubo, mostrando a importância de todo processo na preservação do Meio Ambiente e como a pessoa pode usar esse adubo em suas plantas, hortas ou até comercializar.

O processo de compostagem também contribui para a redução do aquecimento global. Só em 2015, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, foram geradas cerca de 32 milhões de toneladas de resíduos orgânicos no Brasil, o que equivale a 88 mil toneladas de lixo diário. Todo este material quando entra em decomposição, seja nos lixões ou aterros sanitários, gera o gás metano, um dos principais causadores do efeito estufa.

Para a presidenta da ACEA Orildes Amaral Martins Junior, “o projeto visa levar essas técnicas para a população em geral e também para a atualização do engenheiro agrônomo, disseminando toda informação para o aproveitamento de lixo orgânico, que se torna adubo sem nenhum tipo de químicos, com alto poder de nutrientes e facilmente produzido”.

Produzir uma composteira doméstica pode ser uma ótima opção para quem quer dar um melhor fim para o lixo orgânico e contribuir para o meio ambiente e a oficina é uma oportunidade da população aprender as técnicas que ajudam na produção de alimentos orgânicos e jardins.

Serviço

Oficina gratuita: “Compostagem Caseira – Como Produzir Seu Próprio Adubo”.

Data: 28 de dezembro

Horário: Das 14h as 21h

Local: Feira Central (Stand montado na entrada pela Rua Calógeras)

Inscrições gratuitas no local

Informações: 98119-2120