Obras de R$ 95 milhões em Terenos passam por vistoria do Estado

Três obras públicas executadas pelo Governo do Estado em Terenos foram vistoriadas neste sábado (1º) pelo secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística). Acompanhado do prefeito Henrique Budke, Peluffo percorreu os canteiros de pavimentação da perimetral oeste, do acesso ao Cachoeirão e da MS-352, que liga a BR-262 até a Ponte do Grego. Juntas, as obras recebem mais de R$ 95 milhões do Estado.

A ideia é acompanhar de perto os serviços, verificando o andamento e a qualidade. “O governador Eduardo Riedel pede para que a gente faça essa visita técnica para ter resultado positivo”, destacou Peluffo. “E a gente agradece pela continuidade dessas obras”, completou Budke.

Com mais de R$ 84 milhões, a obra de pavimentação de 40 quilômetros da MS-352, no trecho que liga a BR-262 até a Ponte do Grego está bem avançada. “Já está com mais de 20 quilômetros executados com qualidade. A empresa está fazendo com todo o zelo”, pontuou o secretário. “Nesta estrada temos produção grande de grãos, quilombolas, linha escolar, turismo e a Ponte do Grego, que é o acesso mais próximo de Campo Grande ao Rio Aquidauana. Essa obra traz desenvolvimento”, defendeu o prefeito.

Já a pavimentação do acesso ao distrito do Cachoeirão tem R$ 6 milhões de investimentos. “Essa é a rodovia municipal que liga BR-262 até os balneários do Cachoeirão. A obra está prestes a ser entregue pelo governo”, explicou Budke.

Por último, a comitiva vistoriou a pavimentação e drenagem da perimetral oeste e de ruas do entorno, que tem R$ 4,8 milhões de recursos. “É a ligação do bairro Eduardo Peres Filho com o asfalto que vai chegar até a BR-262”, contou o prefeito. “A obra atende ainda os beneficiados do programa Lote Urbanizado neste bairro”, emendou o secretário.

Também acompanharam as visitas técnicas o diretor de manutenção da Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), Francisco Cassundé, e o secretário municipal de Obras e Infraestrutura de Terenos, Isaac Cardoso, além de funcionários das empresas que executam as obras.