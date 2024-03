Obras da Sanesul deixam bairros de Dourados sem água neste domingo, 10

A Sanesul realiza obras para melhoria do sistema de abastecimento em Dourados, e informa que poderá haver intermitência ou falta de água no próximo domingo, 10, das 06h às 15h, no centro da cidade entre as ruas Aquidauana e Floriano Peixoto, Cuiabá e Joaquim Alves Taveira, e nos bairros Jardim Tropical, BNH I Plano, Vila Alvorada, Vila Popular, Vila Aurora, Vila Progresso e Vila Planalto, Jardim Girassol, Jardim Universitário, Jardim Itaipu, Monte Carlo, Santa Fé, Novo Parque Alvorada, Parque Alvorada, Jardim Tropical, Florida I e II, Altos do Indaiá, Jardim Cristais I e II, Cidade Jardim I, II e IV, Panambi Verá, Ecoville I e II, Porto Madeiro, Alto Boa Vista, Porto Seguro, Porto Madeiro, Porto Unique, Bourbon, Itatinga, Jardim das Palmeiras, Mônaco, Jardim Europa, Alto das Paineiras, Porto Royale, Jardim Monte Alegre, Jardim Marília, Jardim Esperança, Jardim Aline, Vila Rosa, Vila Índio, Vila Barros, Vila Ipiranga, Jardim dos Estados, Santa Brígida, Altos da Monte Alegre, Vila Icassati, Vila Mary , Portal, BNH II Plano, Vila Áurea, Vila Planalto, Vila Aracy, Jardim Ipiranga, Hyran Pereira Matos, Jardim dos Estados, Vila Mary, Vila Melo, Jardim Paulista, Vila Maxwell e Jardim Caramuru.

Será feito todo o possível para minimizar o tempo deste serviço.

A Sanesul reforça a importância de ter uma caixa d’água no imóvel, ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição.

É importante evitar o desperdício de água no dia a dia. Desde já, a Sanesul agradece a compreensão de todos. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010.