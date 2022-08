Obra de pavimentação entre a Cabeceira do Apa e Copo Sujo vai chegar a 21 km de asfalto concluído

A obra na rodovia MS-270, entre a Cabeceira do Apa e Copo Sujo, vai chegar a 21 km de asfalto concluído na próxima semana. Até o momento 17,43 km do trecho já foram pavimentados e está sendo preparada a nova aplicação de capa asfáltica. O investimento é de R$ 45,3 milhões neste empreendimento.

Localizado na região de fronteira, em Ponta Porã, a obra na MS-270 iniciou em março de 2021 e tem previsão de ser concluída no começo de 2023. O projeto prevê a pavimentação de 35,40 km neste trecho, sendo mais um investimento importante do Governo do Estado na região.

Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), neste momento estão sendo realizados os trabalhos de terraplanagem no local, preparando o trecho para receber a nova capa de asfalto, que será implantada na semana que vem, chegando aos 21 km de pavimentação.

A obra entre a Cabeceira do Apa e o Copo Sujo tem a intenção de levar infraestrutura de qualidade para a região, melhorando o tráfego local e contribuindo com o escoamento da produção. A rodovia vai ter ligação com a MS-382, que também segue em obras vindo do município de Guia Lopes da Laguna.

Região estratégica

Porta de entrada da rota bioceânica, a região de fronteira com o Paraguai vem recebendo diversas obras nas rodovias estaduais, para melhorar a infraestrutura e contribuir com a logística do Estado. Os investimentos geram novos empregos e ajudam na economia dos municípios.

“Todo este investimento na região de fronteira, mostra a presença do governo na região. Aproximando e interiorizando os investimentos. Assim encurta os caminhos para as cidades, aldeias e assentamentos, abrindo um novo horizonte para economia do Estado e ajudando os municípios”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Além da obra na MS-270 (Cabeceira do Apa e Copo Sujo), seguem outras frentes de trabalho na fronteira, como a pavimentação da MS-165, chamada de “Rodovia Sul-Fronteira”, que passa por várias cidades da região, assim como a MS-382 de Guia Lopes da Laguna a Ponta Porã.

Entram ainda na lista as obras na MS-378, que passa pelas cidades de Ponta Porã, Laguna Carapã e Caarapó, o asfalto na MS-166 (Cabeceira do Apa e Antônio João) e a obra na MS-379, entre Laguna Carapã e Aral Moreira.