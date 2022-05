“O autista tem que ocupar seu espaço”, diz Marcelo Mourão durante encontro na Câmara de Dourados

Sob um clima de bastante descontração e de muita emoção, aconteceu na noite de sexta-feira no plenário da Câmara Municipal de Dourados, o “1º Encontro autista também pode”, com a presença de dezenas de autistas e seus familiares, profissionais da área de saúde e da educação, além de apoiadores de projetos ligados ao TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O evento proposto pelo vereador Marcelo Mourão e organizado pela dentista e mãe de autista, Isabelle Santos de Oliveira, recebeu apoio de diversos segmentos, incluindo o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). O instituto trabalha também com alunos que desenvolveram o transtorno e, muitos deles hoje já estão na faculdade, em cursos como de medicina, por exemplo.

Para o vereador Marcelo Mourão o encontro foi considerado de grande importância para mostrar, por um lado, as deficiências no atendimento ao autista e, por outro, a dedicação dos familiares, de profissionais e de apoiadores. “O encontro pode nos dar a dimensão do quanto os autistas são amados e o quanto eles podem nos proporcionar”, destacou Marcelo.

“A busca por ações que possam melhorar o dia a dia de cada um e de seus familiares é constante e é nossa, porque o autista precisa ocupar seu espaço, já que ele pode ser o que quiser e eu estou convencido disso” disse o vereador, lembrando algumas lutas de seu mandato, como a proposta de uma sala multifuncional da na escola Rosa Câmara.

Durante o evento, Isabelle Oliveira agradeceu Marcelo Mourão e homenageou vários autistas, familiares e profissionais, ressaltando que o autismo é uma situação que “só entende quem convive e quem faz parte do processo”. Para Isabelle, a realização do evento foi o resultado de um trabalho intenso por conta de muitas dificuldades, “mas foi uma grande conquista”.

Homenageados

Os homenageados foram Luiz Gustavo de Oliveira que cursa medicina na UFGD. Ele é autista, assim como Gabriel Matheus Sena Dias, aluno do IFMS; Carlos Eduardo Oliveira de Souza; Nicolas Cortez Colmam. Representando 230 famílias de autistas (Família Azul de Dourados e região) a Isabelle Oliveira, Roberta da Cunha Rodrigues e Adriana Marlene Moreno Pires.

Ainda receberam homenagens os professores do IFMS, Thiago Américo Diniz Rodrigues, Jónison Almeida dos Santos, Mary Melo, Willerson Campos e Carlos Vinícius da Silva Figueiredo (diretor do Instituto) e ainda a professora de apoio Angélica de Jesus Bernardo, o diretor da escola Rosa Câmara, Márcio Marques Rosa e o arquiteto Leonardo Dias Martins.

Familiares de autistas também foram homenageados: Alcena Maria Dias, Florentina Gonçalves Dias, Lucineia de Oliveira, Sandra Regina de Oliveira de Souza, Maricy Cortez Pereira Colman, Silvio Colman, Yan Cortez Colman e Rutt Gomes Batista. Ainda receberam homenagem Roniton Luiz Mendes da Silva, Rodrigo Cândido Pirola e Sidney Roberto de Sousa.