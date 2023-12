Número de mortos em Gaza se aproxima dos 21 mil

Chegou a 20.915 o número de mortos na Faixa de Gaza durante o conflito entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas, que controla o enclave palestino, segundo boletim divulgado nesta terça-feira (26) pelo Ministério da Saúde local.

O balanço inclui 241 vítimas registradas nas 24 horas anteriores, enquanto as autoridades locais ainda contam os corpos deixados por um ataque israelense no campo de refugiados de Maghazi, no centro da Faixa de Gaza.

De acordo com a agência Associated Press, que cita um hospital da região, o boletim provisório do bombardeio é de 106 mortos.

O Ministério da Saúde do enclave também contabiliza 54.918 feridos em 11 semanas de guerra.

O conflito foi deflagrado após atentados terroristas cometidos pelo Hamas em Israel em 7 de outubro, com saldo de 1,2 mil mortos. Além disso, 158 militares israelenses já morreram na incursão terrestre em Gaza.

Da AnsaFlash