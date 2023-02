Número de mortes no litoral norte de São Paulo sobe para 64

Bombeiros trabalham ainda procurando uma pessoa

Subiu para 64 o número de vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no último fim de semana, informaram os bombeiros neste domingo (26). Uma pessoa ainda está desaparecida.

Do total de mortos, 63 estavam na cidade de São Sebastião, a maioria na Vila Sahy, e uma em Ubatuba. Há ainda 2.251 pessoas desalojadas e 1.815 desabrigadas ao todo. Já o tráfego de veículos para a região foi totalmente liberado neste sábado (25).

As chuvas que atingiram o litoral norte entre os dias 18 e 19 de fevereiro foram as maiores já registradas na história do Brasil, com volumes que passaram de 600 milímetros nas cidades de São Sebastião e Bertioga.

Da AnsaFlash