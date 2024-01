Núcleo de Ensino de Línguas da UEMS está com inscrições abertas para 4 cursos

No primeiro semestre de 2024 o Núcleo de Ensino de Línguas (NEL), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), abre inscrições para quatro cursos: Espanhol, Francês, Inglês e Libras.

Os cursos são realizados nas modalidades on-line e presencial em Campo Grande, conforme a turma escolhida (conferir lista de turmas na aba “Cursos e horários” do link abaixo), com início das aulas previsto para 09 de março.

As inscrições vão até 16 de fevereiro, sendo cada curso no valor semestral de R$395,00 para o público geral e R$ 295,00 para o público UEMS. Atenção: as vagas são limitadas.

Todas as informações estão disponíveis AQUI.

Para sanar as dúvidas os canais disponíveis são: celular: (67)99626-2912 e e-mail: nelcursos@uems.br.