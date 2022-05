Novo edital para venda da UFN3 deve sair ainda no 1º semestre, anuncia Reinaldo Azambuja

Após duas rodadas de reuniões na sede da Petrobras nesta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro (RJ), o governador Reinaldo Azambuja obteve da estatal a garantia de que será lançado ainda no primeiro semestre deste ano um novo edital de licitação para a venda da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados), em Três Lagoas.

Reinaldo Azambuja se reuniu com o presidente da empresa, José Mauro Coelho, acompanhado da deputada federal e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). Todos saíram otimistas das reuniões.

“A Petrobras assumiu o compromisso de publicar um novo edital ainda neste semestre. A gente pediu para que eles fizessem um cronograma para que isso se resolvesse dentro de 2022 para que no próximo ano pudessem ser retomadas as obras da fábrica. O presidente garantiu celeridade nesse processo porque ele entende a importância da UFN3 no cenário nacional da produção de fertilizantes”, destacou o governador.

Segundo Reinaldo Azambuja, vários players estão interessados na compra da unidade. Inclusive, alguns já procuraram o comando do governo estadual em Campo Grande para saber da manutenção dos incentivos fiscais para ativação da indústria. “Agora, a expectativa é de que mais empresas possam se interessar pela compra da UFN3 por causa do cenário da guerra da Ucrânia, que mostrou a necessidade do Brasil aumentar a produção doméstica de fertilizantes”, afirmou.

Com a garantia da antecipação do lançamento do edital nas próximas semanas, o Governo do Estado espera que a negociação com o novo investidor possa ser fechada ainda em 2022, para que as obras sejam retomadas e a produção tenha início em 2024.

Na reunião com a diretoria da estatal, a comitiva sul-mato-grossense ainda sugeriu que o edital de venda da fábrica determine que o comprador utilize o Gás Natural Liquefeito (GNL) da Petrobras como matéria prima para a produção dos fertilizantes nitrogenados, explicou Jaime Verruck, da Semagro. “É importante resolver essa equação do gás. Por isso fizemos essa proposta da opção da compra do combustível. E isso a Petrobras ficou de analisar”, ressaltou o secretário.

A fábrica

A construção da UFN3 em Três Lagoas teve início em 2011 e a obra foi paralisada em dezembro de 2014 com 81% de conclusão, após a Petrobras romper o contrato com o consórcio responsável pela obra. A estatal colocou a UFN3 à venda em setembro de 2017, alegando que não tinha mais interesse em seguir no segmento de fertilizantes.

Neste ano, uma empresa russa manifestou interesse na compra da fábrica. Negociações foram iniciadas, mas não concluídas porque o plano de negócios proposto pelo potencial comprador queria rebaixar a fábrica para uma indústria misturadora de fertilizantes, que não teve aprovação do Governo do Estado.