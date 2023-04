Novilho Precoce MS promove compra coletiva e diminui custo de produção na pecuária

Associativismo que traz economia e mais tecnologia na pecuária com custos 50% menores do que no mercado em geral

O associativismo está cada vez mais forte no agronegócio. Prova disso é o crescimento exponencial de associações como a Novilho Precoce MS, que nos últimos meses cresceu 7% no número de associados, chegando a 372 participantes. E para que os produtores continuem a entender a importância desse formato de atuação, a Associação criou os grupos de compras que pretendem facilitar o acesso a tecnologias, reduzindo custos ao produtor rural.

“Neste último ano de parceria, foi comercializado mais de oitenta mil doses de sêmen e a gente considera que foi um grande sucesso, porque temos atendido aos diversos associados da Novilho Precoce, que tem usufruído de uma genética que vai entregar mais resultados quanto a carcaça, quanto a qualidade de carne e que vai refletir nos resultados porteira para fora”, enfatiza o técnico da área de corte da Alta Genetics, uma das parceiras do grupo de compras, Rodolfo Assis.

Um dos associados beneficiados é o pecuarista Ricardo Buonaroti, ele realiza o ciclo completo na propriedade desde 1993, utilizando principalmente do cruzamento de touros Angus em vaca Nelore. Participa do grupo de compras, principalmente, para ter acesso a sêmen de melhor qualidade com menor custo, com valores até 50% menores que o mercado oferece, o que traz mais rentabilidade para a produção.

“Foi uma excelente ideia que agregou muito aos associados. A gente além de ter uma condição de preço bem interessante, ainda tem o apoio técnico na escolha dos touros, para que melhor se adequem a nossa propriedade, ao nosso sistema de produção, o que é fundamental. Então esse modelo de compras é bom para todos, para o produtor, para a indústria e para a Associação que faz essa interlocução”, pontua Buonaroti.

E o grupo não fica restrito apenas a aquisição de genética bovina. Vários e importantes insumos também são negociados através desse sistema, o que traz ainda mais redução de custos dentro da propriedade. Para o presidente da Associação, Rafael Gratão, a expectativa é de que mais insumos sejam negociados e a aquisição facilitada ao pecuarista associado da Novilho.

“Hoje além de sêmen, temos também facilitação para compra de herbicidas, de MUB (tipo de nutrição animal) e nossa expectativa é de adicionar ainda mais produtos, porque esse também é nosso papel como associação, temos isso cada vez mais claro, que precisamos intermediar o acesso e a melhoria da produção para que ela tenha cada vez mais valor agregado, e o grupo de compras é fundamental”, finaliza Gratão.

Sobre a Novilho Precoce MS

Fundada em 1998 por um grupo de pecuaristas, a Novilho Precoce MS tem como objetivo atender a crescente demanda por carne bovina de qualidade comprovada.

Atualmente a Associação soma 370 associados, em mais de 600 propriedades rurais, com um abate mensal de mais de 10 mil animais. Fornecendo carcaças para dentro e fora do MS, a Novilho Precoce possui importantes parcerias com frigoríficos, supermercados e distribuidores, com o compromisso de oferecer produtos de qualidade com regularidade, segurança e certificação, atendendo a todas as exigências atuais do mercado