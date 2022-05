Nova frente fria chega semana que vem em MS e vai derrubar as temperaturas

Podem preparar os agasalhos, porque na próxima semana a previsão é de chegada de uma nova frente fria no Estado, que vai derrubas as temperaturas em todas as regiões. As chuvas também vão estar mais constantes a partir de domingo (15).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), no sábado (14) já haverá chuvas em algumas regiões do Estado, no entanto elas vão se tornar mais generalizadas no domingo (15). A medida que esta massa intensa de ar frio avança, haverá a queda nas temperaturas.

A partir de terça-feira (17) as temperaturas diminuem bruscamente, chegando a mínimas de 6°C no Estado, principalmente na região Sudoeste. Já na região Central e Sul-Pantaneira as temperaturas ficam entre 8°C e 12°C.

Para os moradores da região Leste as mínimas variam de 8°C a 14°C e no Norte entre 10°C e 18°C. O Cemtec avisa que na quinta-feira (19) deve ser registrada as menores temperaturas mínimas do Estado em 2022. Também a probabilidade de geada na região Sul do Estado.

A atuação da massa de frio em Mato Grosso do Sul deve provocar temperaturas mínimas por aproximadamente dez dias, após a chegada da intensa frente fria. Nesta semana as chuvas já começaram em diversas regiões, mas de forma moderada.