Nova-Andradinense assume cadeira de imortal na Academia Sul-Mato-Grossense de Ciências Contábeis

O contabilista Walter Aparecido Bernegozzi, de Nova Andradina, assumiu como Acadêmico e Patrono imortal da cátedra nº. 4 da Academia Sul-Mato-Grossense de Ciências Contábeis, a Asulcon. A solenidade foi realizada em Campo Grande, diante de um auditório lotado por acadêmicos e representantes de diversas entidades contábeis.

Durante o evento também foi entregue a “Medalha Contador Dorgival Benjoino” à técnica em Contabilidade, Doracy Cunha Ramos, ícone da contabilidade sul-mato-grossense, pioneira da profissão no Estado e uma das fundadoras do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul (CRCMS). A profissional ocupa a cadeira nº 01 da academia.

Além da cátedra na Asulcon, Walter Aparecido Bernegozzi integra o hall de membros fundadores da Associação. O Estado de Mato Grosso do Sul é o 23º a implantar a academia estadual de contabilidade no Brasil.

Sob a presidência de Otacílio dos Santos Nunes, o grupo administrará a entidade no período de 2023 a 2027, com o objetivo de promover, divulgar, valorizar e incentivar o desenvolvimento e estímulo ao conhecimento filosófico, científico e tecnológico da Ciência Contábil; cultuar a memória de todos aqueles que contribuíram para o aprimoramento da Ciência Contábil; além de realizar e incentivar a pesquisa e a produção científica na área contábil.