Nota de Esclarecimento da APAE de Campo Grande sobre bolsas coletoras

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande/MS (APAE/CG) vem a público esclarecer informações equivocadas veiculadas por alguns veículos de imprensa sobre a falta de bolsas coletoras. A missão primordial da APAE/CG é promover a inclusão e o bem-estar de nossos usuários, sendo nossa responsabilidade assegurar os melhores cuidados.

No início de dezembro de 2023, após a situação envolvendo o ex-coordenador do Centro Médico e de Reabilitação (CER), o presidente da APAE de Campo Grande, junto com o coordenador-geral da instituição, esteve na Secretaria de Estado de Saúde, comunicando que a instituição se afastaria do programa dos ostomizados de Mato Grosso do Sul.

O secretário prontamente negou-se a aceitar o pedido dos representantes da instituição e pediu que a mesma continuasse com o programa, devido ao bom trabalho que sempre realizou e por ter corrigido imediatamente a situação ocorrida. Insta salientar que o coordenador não faz mais parte do quadro de funcionários da APAE de Campo Grande.

No mesmo dia, o presidente e o coordenador-geral da APAE/CG informaram o secretário, para que os usuários não ficassem sem as suas bolsas de colostomia, que deveria ser feita a liberação do recurso para a aquisição de novos materiais, tendo em vista que no dia 15 de dezembro do mesmo ano, as indústrias fechariam para as festividades de fim de ano e só retornariam a partir do dia 15 janeiro. Foi solicitado a liberação dos recursos dos meses de janeiro e fevereiro. O convênio já estava assinado e empenhado, faltava apenas a liberação do recurso, que só foi realizada em 22 de janeiro de 2024, impossibilitando a APAE/CG de adquirir os materiais em tempo hábil.

De forma errônea, alguns veículos de comunicação publicaram que cerca de 2,6 mil usuários estão sem bolsas coletoras no Estado. O que não é verdade, visto que a APAE de Campo Grande possui, em fevereiro de 2024, o total de 1.445 usuários ativos. Por meio do CER/APAE, foram atendidos, entre os meses de janeiro e fevereiro, mais de 1,3 mil usuários, sendo 733 em Campo Grande e 658 para o interior e microrregião.

Também salientamos, que de forma emergencial, entre 7 e 9 de fevereiro, enviamos pelos motoristas da instituição, mais bolsas coletoras aos 11 polos do interior do Estado.

Reafirmando o nosso compromisso com a qualidade de vida das pessoas com deficiência, usuárias dos serviços da instituição, informamos que as novas bolsas chegarão nesta segunda-feira (26/2), e serão entregues imediatamente.

Cabe ressaltar que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande foi vítima do ocorrido e nunca esteve envolvida em corrupção. Tendo trabalhado de forma ilibada e transparente, em seus 55 anos de atendimentos em prol das pessoas com deficiência.

Gratos pela compreensão, nos colocamos à disposição de toda comunidade, a qual agradecemos pelo apoio contínuo.