Nos 30 anos da UEMS, Geraldo Resende propõe curso de Medicina em Dourados

Citando o cantor Geraldo Vandré, deputado afirma: “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Por isso, queremos o curso de medicina na UEMS/Dourados já!”

Ao discursar na solenidade comemorativa dos 30 anos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na presença do governador Eduardo Riedel, liderança políticas e acadêmicas, o deputado federal Geraldo Resende lançou a ideia de implantação do curso de medicina no campus da instituição em Dourados.

Relembrando lutas históricas da sociedade douradense e região da Grande Dourados, o parlamentar saudou as conquistas da Universidade, resultado do trabalho da comunidade acadêmica e de lideranças que vislumbraram o progresso da região com a implantação da Universidade Estadual.

“Agora, precisamos continuar avançando, olhando para frente e projetando novas conquistas, que seguramente vão consolidar o conceito de que a Universidade amealhou nas últimas três décadas”, afirmou o parlamentar, conclamando a sociedade douradense a se unir por meio do movimento que batizou de: “Curso de Medicina na UEMS de Dourados já!”

O parlamentar garantiu que o novo curso é plenamente viável pois boa parte da estrutura necessária já está presente no campus da UEMS em Dourados, com laboratórios, professores, equipamentos e, mais ainda: a perspectiva de inauguração, em poucos meses, do Hospital Regional que está sendo construído pelo governo do Estado o qual poderá oferecer vagas para os universitários.

Dourados é polo de uma região com quase um milhão de habitantes, um centro universitário conhecido e com vagas concorridas nacionalmente, portanto é mais do que apenas um novo curso de medicina oferecido pela UEMS, opina o deputado federal sul-mato-grossense.

“Fundamentado também na proposta adotada pela UEMS, de racionalizar recursos públicos, descentralizar ações entre outros, é que trago a público este novo anseio e um pedido da sociedade douradense e da região: a implantação do curso de medicina já, no campus da sede desta instituição, em Dourados”, destacou.

Ao elogiar o governador Eduardo Riedel pelos investimentos anunciados durante a solenidade, Geraldo Resende lembra que o primeiro ônibus que a UEMS conquistou, no ano de 2012, foi por meio de uma indicação que ele apresentou na Câmara Federal, ao Orçamento Geral da União.

“Muitas outras conquistas vieram desde então. E a sociedade douradense é grata pelos investimentos que estão sendo anunciados nesta oportunidade e serão ainda mais reconhecidos com mais a conquista do curso de medicina, cuja luta, acreditam que será mais uma vez vitoriosa”, concluiu o parlamentar.