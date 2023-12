Noite de formatura celebra conquistas e destaca compromisso educacional do vereador Yuri

Em uma noite repleta de emoção, alegria e homenagens, a formatura das turmas do 3º e 9º anos marcou um capítulo significativo na história educacional do distrito de Itahum. O vereador Rogério Yuri (PSDB), paraninfo das turmas, desempenhou importante papel, reconhecido tanto pela comunidade quanto pelos alunos, não apenas como um representante político, mas como um incentivador da educação.

O ponto alto da cerimônia foi a entrega do Jubileu de Safira, concedido em reconhecimento aos 45 anos da Escola Antônio Vicente Azambuja. A unidade escolar foi contemplada com obras de reforma completa, compromisso firmado pelo governador Eduardo Riedel com o vereador Yuri, que não poupou esforços em atender os estudantes de Itahum.

O destaque da noite foi a homenagem prestada pelos alunos ao vereador Rogerio Yuri, que transcendeu a esfera política e revelou o impacto positivo que ele exerce na comunidade. Reconhecendo seu papel como legislador e homem público, os alunos expressaram gratidão pelo esforço constante de Yuri em promover a educação e o bem-estar na região.

A visão abrangente da educação como um direito universal foi evidenciada durante a entrega dos diplomas, refletindo o compromisso do vereador Rogério Yuri com o acesso igualitário ao sistema educacional.

“Apesar dos esforços empreendidos, ainda há desafios significativos a serem enfrentados para combater a evasão escolar. É imperativo que a comunidade, juntamente com suas lideranças, continue a trabalhar de mãos dadas para desenvolver estratégias eficazes que incentivem a permanência dos alunos nas salas de aula”, convocou Yuri. Para ele, a formatura representou mais do que a conclusão de uma etapa acadêmica; “foi um testemunho da resiliência dos estudantes e do nosso compromisso”.