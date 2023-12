Noite Cultural de Incentivo à Leitura aberto a todos no sábado na Capital

No próximo sábado, dia 9 de dezembro, a partir das 19 horas, Campo Grande se tornará palco de um evento especial aberto a toda comunidade: a Noite Cultural de Incentivo à Leitura, uma iniciativa promovida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, (Avenida Júlio de Castilho, 2.354, Bairro Santo Amaro).

Entre as atrações principais está a distribuição gratuita de livros, tanto para o público infantil quanto para adultos. Mas não é só isso: a presença marcante da Liga do Bem, com seus icônicos membros como Super-Homem, Homem Aranha, Arqueiro Verde e outros, promete encantar a todos os presentes.

O evento também oferecerá três palestras, cada uma com duração máxima de 20 minutos, abordando o tema “A Importância da Leitura para Crianças, Jovens e Adultos”. Os palestrantes serão: a respeitada professora, escritora e poetisa Lora Bertolucci; o idealizador da Gibiteca de Campo Grande e vereador, Ronilço Guerreiro; e o próprio “Super-Homem” da Liga do Bem, cuja identidade secreta é: professor Adelmo Schucks.

Além disso, um dos momentos mais aguardados será a premiação dos jovens, crianças e adolescentes que mais se dedicaram à leitura ao longo do ano. O “Prêmio Jovem SUD de Incentivo à Leitura”, lançado pela igreja no início de 2023, viu a garotada superar todas as expectativas, devorando dezenas de livros ao longo do ano. Os três primeiros colocados ganharão bicicletas.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem como um de seus pilares o estímulo à leitura e ao estudo não apenas entre seus membros, mas em toda a comunidade, para que possam crescer profissionalmente e intelectualmente. Isso se reflete em iniciativas como cursos gratuitos de língua inglesa abertos a todos, em algumas alas (sedes) da igreja em Campo Grande e as faculdades e universidades da igreja: Universidade Brigham Young, BYU-Idaho, BYU-Havai e LDS Business College, que também oferecem educação de forma gratuita.

Essa mesma comunidade se engaja ativamente no Programa Mãos que Ajudam, onde membros e não membros se unem em trabalhos voluntários para beneficiar a coletividade. Seja durante catástrofes locais ou globais, a igreja se destaca por sua prontidão em oferecer auxílio imediato, fornecendo medicamentos, alimentos, água e roupas para as pessoas afetadas.

Os organizadores da Noite Cultural de Incentivo à Leitura estendem o convite a todas as famílias de Campo Grande para participarem desse evento enriquecedor no sábado, 9 de dezembro, às 19 horas, no Salão Cultural da igreja, situado na Avenida Júlio de Castilho, 2.354, Bairro Santo Amaro. A presença da Liga do Bem e a distribuição gratuita de livros prometem tornar essa noite memorável e inspiradora para todos os presentes.