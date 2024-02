No aniversário de Água Clara, Riedel anuncia R$ 71 milhões em infraestrutura para o município

Água Clara vive um momento único em sua história. Com os investimentos chegando ao município, o Governo do Estado também acompanha o ritmo deste desenvolvimento econômico. São mais de R$ 71,2 milhões de recursos do Estado a serem aplicados no município e que também trarão progresso para toda a região do Bolsão.

O governador Eduardo Riedel esteve no município e assinou novas obras de infraestrutura justamente no dia que o município completa seus 70 anos de existência.

“Nós temos um município pavimentado, com oportunidade de emprego, com saúde, com escola que acabou de ser reformada também. Vai chegar a fibra ótica para dar conectividade nos locais públicos. Assim, vamos construindo cidadania para a população”, afirmou o governador, que ainda ressaltou a parceria com empresa Greenplac e com o município, e a construção da futura sede do Corpo de Bombeiros.

Eduardo Riedel também autorizou a licitação da obra de implantação do Aeródromo de Água Clara, com um aporte de R$ 17,4 milhões.

Outro ato importante realizado no Ginásio de Esportes Municipal foi a assinatura de autorização para licitação da obra de implementação e pavimentação da rodovia MS-324, entre o final do trecho pavimentado e o entroncamento da MS-245. O investimento dessa obra é de R$ 53,8 milhões.

Assim como o aeródromo, a estrada é primordial para o setor industrial. A indústria de MDF Greenplac, instalada há cinco anos no município, também será parceira na construção do aeródromo, realizando a pavimentação asfáltica da pista.

A implantação do aeródromo de Água Clara faz parte do plano aeroviário do Estado, que envolve investimentos de R$ 250 milhões para desenvolver a infraestrutura aeroportuária de todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Ainda na solenidade, a prefeitura municipal entregou 711 títulos de cessão de uso de terrenos a moradores do Jardim dos Ipês.

A prefeita de Água Clara, Gerolina da Silva Alves, destacou os investimentos que ocorrem no município como obras de pavimentação asfáltica nos bairros Santos Dumont e Primavera, entre outros, além da reforma da Escola Chico Mendes, e manutenção de estradas vicinais.

Acompanharam nas agendas em Água Clara, a ministra Simone Tebet (Planejamento), os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Eduardo Rocha (Casa Civil), os deputados federais Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, e o deputado estadual Paulo Corrêa, representando a Assembleia Legislativa, além de secretários municipais, vereadores e empresários.