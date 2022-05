Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.477 da Mega-Sena, realizado na noite de ontem (30), e o prêmio de R$ 49.142,626,01 fica acumulado e deverá passar de R$ 60 milhões no próximo sorteio, que acontecerá na próxima quarta-feira (4).

As dezenas sorteadas foram 20 – 33 – 37 – 38 – 49 – 50.

Segundo o banco, a quina teve 45 ganhadores. Cada aposta receberá R$ 95.131,71. Outras 4.787 apostas acertaram a quadra, que pagará R$ 1.277,54 para cada jogador.