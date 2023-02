Neymar sofre lesão no mesmo tornozelo atingido na Copa do Mundo e sai de campo chorando

Em jogo do PSG contra o Lille na manhã deste domingo Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito. Segundo o Lance!, Neymar, que já havia marcado um gol na partida, tomou uma pancada e deixou o gramado chorando logo no início do segundo tempo.

Logo na volta do intervalo, o craque brasileiro recebeu carga do volante André Gomes e acabou torcendo o tornozelo, recebeu atendimento médico, tentou andar, mas não conseguiu e saiu de campo na maca.

A lesão é no mesmo local em que o brasileiro se lesionou durante a Copa do Mundo do Qatar. O atacante deve realizar exames ainda hoje para avaliar o grau da lesão.

Quanto ao jogo, o PSG chegou a abrir dois gols de vantagem sobre o Lille, sofreu a virada e ainda conseguiu retomar a vantagem no fim, com gols de Mbappé e Messi, vencendo a partida por 4 a 3 e quebrando a sequência de três jogos consecutivos sem vencer.