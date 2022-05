Nesta sexta-feira tem evento sobre autismo na Câmara, proposto por Marcelo Mourão

Proposto pelo vereador Marcelo Mourão (Podemos), acontece nesta sexta-feira (06), a partir das 19h, no plenário da Câmara Municipal de Dourados, um evento voltado para o autismo. Trata-se do “1º Autista também pode”, que vai reunir diversos segmentos para uma palestra e reflexões em torno do assunto e homenagens.

O tema é uma das bandeiras do mandato do vereador Marcelo Mourão que tem atuado com muito empenho na busca de meios que possam melhorar a qualidade de vida de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), que somam mais de 2 milhões no Brasil.

Marcelo disse que a finalidade do evento é “despertar a sociedade para importância do acolhimento, do respeito, da empatia do entendimento sobre o autismo e, acima de tudo reconhecer e aceitar que o autista realiza, faz, transforma, é talentoso, criativo, inteligente e que o mundo dele é o nosso mundo também”.

Para Isabelle Oliveira que é mãe de autista e uma das organizadoras do encontro, “é tempo de exercermos o respeito, reconhecimento, empatia e promover o debate acerca da plena inserção do autista na sociedade”. O evento é uma parceria com pais de autistas e é aberto ao público em geral, principalmente a quem tem interesse e quer saber mais sobre o tema.