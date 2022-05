Neli Abdulahad solicita Ceinf para o Residencial Ponta Porã II

Na sessão ordinária desta terça-feira, 10 de maio, a vereadora Neli Abdulahad encaminhou o pedido de roçada no Residencial Kamel Saad, ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

De acordo com a vereadora, “as ruas do bairro Kamel Saad estão com muito mato acumulando sujeira, assim se tornando propicio para a proliferação de insetos e animais peçonhentos”.

Sanga Puitã

A vereadora Neli Abdulahad encaminhou a segunda indicação ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia aos secretários municipais Mirta Landolfi (Educação, Esporte, Cultura e Lazer) e André Manosso (Obras e Urbanismo), solicitando calçamento com cobertura que interliga a Escola com a Ceinf. Municipal Profº Dora Landolffi, no Distrito de Sanga Puitã.

A parlamentar explicou que, “como há uma escola e um Ceinf no mesmo âmbito, muitas vezes professores e funcionários necessitam fazer a travessia, porém em dias de chuva eles ficam impedidos por conta do lamaçal”.

Ceinf

A vereadora Neli Abdulahad também solicitou a construção de um Centro de Educação Infantil – Ceinf, no bairro Residencial II. O pedido foi encaminhado ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia à Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Mirta Landolfi.

Para concluir, a vereadora disse que, “o bairro localiza-se em uma região distante das demais instituições de ensino e essa construção proporcionará melhorias ao ensino e à educação para as crianças deste bairro, além de dar suporte aos pais e mães de famílias que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos”.