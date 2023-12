Neli Abdulahad quer melhorias para os bairros Ipê II e São Bernardo

A Vereadora Neli Abdulahad apresentou na sessão ordinária de 28 de novembro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura a patrolamento e cascalhamento com colocação de moledo na rua Bragança, bairro São Bernado II.

“Os moradores das referidas ruas estão reivindicando que seja instalado um redutor de velocidade tendo em vista o risco eminente de acidentes por conta do tráfego de veículos em velocidade incompatível com a localidade”, declarou Neli.

Ypê II

A parlamentar também apresentou indicação solicitando a construção de uma pista de caminhada, na rua Alcídes Loureiro, bairro Ipê II.

A parlamentar explicou que decidiu reiterar o pedido, feito anteriormente por meio da indicação n° 1121/2019, diante da difícil situação enfrentada pelos moradores do local.

De acordo com ela, “a prática de caminhadas tem se tornado um hábito comum de grande parte da população, principalmente nos finais de tarde, atividade que, inclusive traz inúmeros benefícios à saúde e à sociabilidade do ser humano, sendo até mesmo indicado por muitos profissionais da saúde quando se fala em qualidade de vida, solicitamos a pista com a máxima urgência”, argumentou Neli Abdulahad.

As duas indicações lidas em Plenário na sessão de 28 de novembro, foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.