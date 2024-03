Naviraí receberá novos investimentos do Governo de MS com obras de pavimentação e drenagem

A agenda municipalista avança por todo o Mato Grosso do Sul. Uma comitiva integrada por vereadores e liderada pela prefeita de Naviraí, Rhaiza de Mattos, se reuniu no final da tarde desta terça-feira (5) com o governador Eduardo Riedel. Na pauta de trabalho, novos investimentos em benefício da população, com obras de pavimentação asfáltica em bairros, recapeamento e drenagem.

Riedel abriu a reunião lembrando que o Estado tem avançado na infraestrutura dos 79 municípios e que o momento agora é de ouvir as demandas e planejar o cronograma de investimentos para o ano de 2024. “O Governo do Estado está discutindo com todos os municípios os anseios da população porque as pessoas moram nas cidades. O Mato Grosso do Sul é o segundo estado com a menor taxa de desemprego do País e isso é fruto dos investimentos aplicados”, afirmou o governador.

Já o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), que também participou da audiência, declarou que Mato Grosso do Sul é “a bola da vez do investimento nacional” e o Estado vive um novo momento de prosperidade.

Durante a reunião ficou acordado que o município de Naviraí receberá obras de recapeamento e drenagem na rua Pérsio Antunes, além de pavimentação de outras vias e no acesso ao novo cemitério.

“Acabamos de ter o acordo do governador Riedel para a obra de acesso, drenagem e asfaltamento ao novo cemitério que estamos construindo, e também sobre uma obra de drenagem e pavimentação de um bairro antigo que não tinha este tipo de serviço de infraestrutura e que ocasiona muitos alagamentos na rua Pérsio Antunes, além da pavimentação de algumas poucas ruas que não possuem asfalto”, completou a prefeita Rhaiza de Mattos.

A reunião também contou com a presença dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil), dos deputados estaduais Mara Caseiro, Paulo Corrêa e Pedro Caravina, além de secretários municipais de Naviraí.