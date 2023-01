Natal Premiado do Senac MS segue até dia 09 com desconto em cursos

O Senac MS realiza até o dia 09 de janeiro a campanha “Natal Premiado”, que oferece até 40% de desconto em cursos selecionados nas áreas de TI, saúde, gastronomia, beleza e gestão.

Para ter direito ao desconto, o interessado terá que acessar o site da promoção e abrir a raspadinha virtual, que vai apresentar o percentual ao qual a pessoa terá direito e a área. Com o cupom de desconto, basta fazer a inscrição no curso desejado.

As matrículas podem ser feitas no site da instituição (www.ms.senac.br), enquanto houver vagas. Os descontos não são cumulativos e são válidos somente para a área designada no cupom sorteado. O Senac reserva-se o direito de adiar/cancelar turmas que não atinjam o número mínimo de matriculados.

“Queremos que as pessoas aproveitem esta oportunidade para investir em suas carreiras nesse início de ano, seja para uma nova profissão ou mesmo em uma atualização. A qualificação profissional é sempre um grande diferencial na hora de conquistar uma vaga de emprego”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

Mais informações pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no link: https://bit.ly/whatssenac.